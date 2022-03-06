По словам Птушкина, Синельников со своей семьей уже 5 дней сидит в подвале недостроенного дома в Киевской области. Но утром 6 марта Антон заявил, что связи с ним нет целые сутки.

К слову Блогер-миллионник Птушкин попросил россиян осудить войну и вспомнил эвакуацию мамы в 2014-м

Птушкин оставил сообщение, полученное последним от своего друга:

"Сегодня из штурмовика на моих глазах выпустили ракету по соседям. Дома тупо нет. У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное мы живы. Организовали укрытие себе. Еда еще есть. Только телефоны начали" садиться". Света нет и генератор заводится очень "стремно". Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прям тупо за забором", – писал Синельников.

Пока Птушкин не написал ни в одной из соцсетей новых данных о состоянии здоровья или пребывании своего друга с семьей. Синельников тоже давно не появлялся в сети.

Это сообщение я получил вчера от Жени Синельникова, моего близкого друга и главного режиссера "Орла и решки", с котором мы вместе проехали несколько десятков стран. Он с детьми и семьей уже 5 дней сидит в подвале недостроенного дома Киевской области. Вокруг них ад. Постоянно идут бои. Уехать или вывезти их пока нет никакой возможности. Связи с Жекой нет уже сутки,

– пишет Птушкин.



Евгений Синельников с Птушкиным и Настей Ивлеевой / Фото с телеграмма Птушкина

Надеемся и искренне верим, что с украинским режиссером и его родными все хорошо, и он в ближайшее время даст о себе знать.