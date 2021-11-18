Голова комітету "Міс Україна" повідомила, чи поїде Олександра Яремчук на "Міс Світу 2021"

Переможниця конкурсу "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук після проблем з візою у США таки отримала дозвіл на в'їзд та зможе представляти країну на міжнародному конкурсі. Паспорт з отриманою візою надійшов дівчині зранку, 18 листопада.

Про отримання усіх необхідних документів для в'їзду у США 24 канал ексклюзивно дізнався на пресбранчі конкурсу "Міс Україна 2021". Голова комітету Вероніка Щипцова повідомила, що завдяки розголосу ЗМІ та допомозі Міністерству закордонних справ, який спеціально звертався до консула США в Україні, Олександра Яремчук зможе полетіти на конкурс.

Нагадаємо Олександра Яремчук може не потрапити до США: хто погодився поїхати на "Міс Світу" замість неї

Сьогодні зранку ми отримали паспорт Олександри з візою до Америки на 10 років. Сказати, що це було просто надзвичайно, це нічого не сказати. Ми з комітетом пережили шалений стрес, адже довелось би їхати іншій дівчині. Звісно, ми вже планували відправити Ольгу Шамрай, "Міс Україна International", проте це певні труднощі, адже тоді ми були б вимушені готувати її всього за тиждень,

– зазначила Щипцова.

Вероніка Щипцова про отримання візи у США для Олександри Яремчук: відео 24 каналу

Реакція володарки корони

Радісною звісткою про отримання візи поділилась також у своєму інстаграмі Олександра Яремчук. В інстаграм-сторіз вона залишила фото з документом, який тільки-но забрала з візового центру.

Ура! Безмежно щаслива! Дякую всім за допомогу та підтримку! Скоро побачимось, Пуерто-Ріко,

– написала "Міс Україна 2021".



Олександра Яремчук отримала візу у США / Фото з інстаграм-сторіз дівчини

, що згідно з правилами, замість Олександри Яремчук на "Міс Світу 2021" мала б поїхати "Віце-Міс Україна 2021" Луїза Філатова, однак дівчина теж не має американської візи. Тому усі сподівання лягли на "Міс Україна International" Ольгу Шамрай.

Конкурс "Міс Світу 2021" відбудеться 17 грудня 2021 року на американському острові Пуерто-Ріко.