Михайло мріє про велику сцену й вірить в те, що проєкт стане початком його вокальної кар'єри. Зіркових тренерів він підкорив виконанням ліричної композиції Джона Ледженда All of me.

Михайло Цар виступив на "Голосі країни"

Хлопець вже брав участь в "Голосі. Діти". Тоді він був у команді Наталії Могилевської й дійшов до фіналу, однак переміг Роман Сасанчин. У дорослому проєкті 21-річний вокаліст з Чернівців боротиметься за перемогу в команді Святослава Вакарчука.

Михайло мріє стати співаком, щоб піти з тієї роботи, яка не приносить йому задоволення. Зараз він працює продавцем-консультантом у меблевому комплексі.

Михайло Цар на "Голосі країни-12": дивіться відео онлайн

Вокаліст пригадав, як під час участі в дитячому "Голосі" він закохався в Анну Трінчер. Дівчина стала його першим коханням. Разом з Анею Михайло виступав на етапі вокальних "боїв". Тоді після виступу він перед всією країною зізнався Трінчер у своїх почуттях і подарував сережки у формі нескінченності. Дівчина була неабияк розчулена таким зворушливим жестом і сказала, що завжди пам'ятатиме Михайла.

Михайло Цар зізнався Анні Трінчер у коханні: дивіться відео онлайн

Зазначимо, зараз Анна Трінчер зустрічається з блогером Олександром Волошиним. Нещодавно хлопець освідчився їй, пара готується до весілля.