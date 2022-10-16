Голос країни 12 сезон 7 випуск: як звучав Маріуполь та народниця, яка довела тренера до сліз

Вокальне шоу "Голос країни" продовжується! Сьогодні на телеекрани вийшов останній випуск сліпих прослуховувань, а отже, зіркові тренери остаточно сформували свої команди.

Довгоочікуваний 12 сезон "Голосу країни" вже третій тиждень виходить на телеекранах найспівочішої країни. Організатори не просто випускають "старі" випуски, але й адаптували їх до нових реалій, повідомляє 24 канал.

16 жовтня вийшов останній випуск зі сліпими прослуховуваннями. На початок ефіру в Наді та Олі залишилось 2 місця, у Потапа одне, а Святослав Вакарчук приберіг ще 3 місця для учасників. Про їхню запеклу боротьбу читайте нижче.

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Голос країни 12 сезон 7 випуск

Марія Максимова

16-річна дівчина з міста Запоріжжя не має музичної освіти – спершу вона навчалась сама, а потім з викладачем. Марія зустріла війну вдома з батьками – ховалась у підвалі та спала на підлозі.

Цього року я закінчила школу і насправді довго не могла зрозуміти, що робити далі. Спільно з батьками ми прийняли рішення вступати до навчального закладу за кордоном,

– розповіла дівчина.

Марія мріє повернутися до України, щоб продовжити розвиватися саме на рідній землі. Для зіркових тренерів вона виконала драматичну пісню Alive. Судді сумнівалися у своєму виборі, але наприкінці всі тренери, окрім Вакарчука, повернули свої крісла. Марія обрала Потапа – так він першим набрав свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Максимової

Марко Швайковський

20-річний юнак прийшов на "Голос країни" з досвідом навчання в лінгвістичній гімназії, де колись освіту здобував Святослав Вакарчук. Саме цього тренера хлопець зі Львова вважає своїм кумиром та дуже хотів потрапити в його команду.

Поки ми співаємо, нас неможливо здолати,

– вважає Марко.

Юнак сам сів за фортепіано та душевно заспівав легендарну пісню Papaoutai знаменитого Stromae, якого обожнюють зіркові тренери. На жаль, до нього не обернувся ніхто з тренерів, однак кумир Вакарчук потис Маркові руку. Саме в цей момент кнопку натисли Саша Заріцька та Андрій Мацола з команди "Другий шанс".

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Марка Швайковського

Оксана Позивай

До війни 26-річна киянка до 24 лютого поєднувала дві професії – у пекарні, де пекла хліб, а також була організаторкою команди співачок. З початком війни вся її діяльність немов посипалась.

Працювала у волонтерському штабі. Ми просто за декілька днів зрозуміли, що таке військове обладнання, де його брати, як його шити. Діма Монатік запропонував нам взяти участь у благодійних концертах. Ми були на багатьох площах Європи. Музика надихає, дає силу, зцілює,

– поділилась дівчина.

Оксана неймовірним голосом заспівала пісню Falling українського гурту TVORCHI. Вона розвернула Потапа та Надю Дорофєєву, з яких обрала саме артистку.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Оксани Позивай

Катерина Кулина

28-річна Катерина з Галичини вже пише авторські пісні та співає з псевдонімом "Сама". 28 грудня вона вперше виконала сольний концерт. Виявилось, що дівчина знайома зі Святославом Вакарчуком. 28 грудня дівчина виступила з першим сольним концертом, запис з якого побачив зірковий тренер. Катерина розповіла, що навіть зустрічалась зі співаком.

На проєкт дівчина вийшла з гітарою та атмосферно виконала трек "Грушечка" Vivienne Mort. Святослав Вакарчук в останні секунди натиснув кнопку, хоч зізнався, що не впізнав Катю. На сцені у них відбулось перше імпровізоване заняття.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Калини

Тіна Колодій

22-річна Тіна прийшла на проєкт зі Слов'янська, щоб продемонструвати голос Донеччини. Вона згадала, як війна зустріла її ще в 15-річному віці. Після того, як місто звільнили ЗСУ, вона почала займатися патріотичною діяльністю.

Коли повномасштабна війна почалася, я поїхала на захід України й почала закупляти необхідні речі для військових та людей, які залишалися на лінії фронту. Мені вдалося вмовити частину моєї родини поїхати, але мої мама, брат, сім собак і котик залишаються у Слов'янську під обстрілами без світла, води й газу. Але я вірю, що скоро все закінчиться, і я скоро зустрінуся зі своєю родиною.

Тіна заспівала трек Івана Дорна "Мозоль", підкоривши незвичним тембром. Дівчина розвернула всі крісла, навіть Потапа, який вже не може набирати учасників. Та все-таки ще одне місце зайнялося в команді Святослава Вакарчука.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Тіни Колодій

Анастасія та Микола Гетьман

Сімейний дует прийшов на "Голос країни", щоб показати, як звучить український Донбас – Алчевськ і Торецьк. Вони познайомилися в гуртожитку для переселенців у Києві. Потім одружилися. Вже у парі їм довелося знову зустріти війну.

Ми прокинулися від дзвінка мами, яка сказала, що почалась війна, вже потім і самі почули вибухи. Батьки наполягли, щоб ми виїхали до Івано-Франківська. Одразу почали допомагати переселенцям з різних куточків України, таким, як ми. У нашій квартирі розташували близько 16 людей, в одній кімнаті всі жили, спали на підлозі.

Подружжя виконало на сцені "Голосу країни" пісню гурту The Hardkiss "Обійми". Попри чуттєве виконання ніхто не розвернувся, але пару обрали "Другий шанс". Саша Заріцька та Андрій Мацола цим рішенням укомплектували свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії та Миколи Гетьмана

Давид Маскіса

Історія хлопця почалась з Німеччини, де він вивчився на інженера-механіка та працював. Згодом Давид повернувся до України. Юнак зустрів війну зустрів у Києві на Лівому березі, де дуже добре чув вибухи в Борисполі. У нього була можливість виїхати до Німеччини, але цього чоловік не зробив.

Я вибрав залишатися в Україні, бо розумів, що можу принести користь. Наразі проходжу підготовку, щоб вступити в лави ЗСУ, захищати неньку. З кожним днем і годиною наближати перемогу над країною-терористом та вичистити нечисть з наших територій,

– сказав Давид.

Автомеханік, а тепер військовий, чуттєво та романтично заспівав трек Too Close Алекса Клера, підірвавши на ноги усіх тренерів. Після довгих вмовлянь Давид обрав Надю Дорофєєву. Таким чином співачка "закрила" свою команду.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Давида Маскіси

Елла Введенська

52-річна співачка прийшла на "Голос країни" довести, що сцена не обмежується у віці. Велику війну жінка зустріла у Києві. Вона прийняла важке рішення та переїхала з донькою до Німеччини, залишивши все. В іншій країні Елла почала нове життя, періодично виступаючи на благодійних проєктах і концертах.

Елла запалила сцену проєкту сильним виконанням легендарного треку Simply the Best. Вона підкорила Олю Полякову, яка обожнює цю пісню, та зайняла місце в її команді.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Елли Введенської

Анастасія Паламар

17-річна дівчина приїхала на голос з міста Енергодар, який зараз окупований росіянами й постійно страждає від терористичних обстрілів ЗАЕС.

Зараз я у місті Енергодар. Я просто бачу, як місто помирає. Щодня у мене є думки, що цей день може стати останнім. Кожен день ми чуємо вибухи, і ми розуміємо, що це відбувається на атомній електростанції. Мені дуже страшно за моїх батьків особливо. Це дуже страшно.

Анастасія виконала трек Потапа й Насті Каменських "Почему". Вона не полонила серця "вільних" тренерів, але для талановитої дівчини зробили виняток, адже до неї обернулись Потап і Надя Дорофєєва. Настя обрала Потапа, тож він має додаткового учасника. Ймовірно, на дуетних "батлах" вона стане в тріо.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії Паламар

Марія Квітка

Дівчина з Черкащини обожнює український фольклор та етнографію. Цим вона й займається – створює особливі вбрання в етнічному стилі, збирає пісні по українських селах. З початку війни Марія по-новому відкрила для себе козацькі та повстанські композиції. Вона вважає, що зараз особливо важливо пам'ятати, чиї ми діти.

Марія Квітка щемливим співом народної пісні "Ой летів сизий голубочок" довела до сліз незворушного Святослава Вакарчука. Але й Оля Полякова захотіла до себе в команду "народницю". Марія обрала Олю Полякову, – вона стала останньою в її команді.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Квітки

Юлія Курченкова

32-річна Юлія народилась і виросла в місті-герої Маріуполі. Їй пощастило бути не в місті, коли почалось повномасштабне вторгнення. Але пережила вона не менше.

Але мої близькі знайомі, друзі дитинства, мої батьки жили в тому жахітті майже місяць. Не було зв'язку, я не знала, живі вони взагалі. Лише наприкінці березня зателефонували мої батьки і сказали, що вони змогли вирватися з окупованої території. Те, що вони розповідали… Я навіть не уявляю, який жах вони пережили. Вони збирали сніг на початку березня, щоб була вода, перебували у підвалах, коли було мінус 10,

– розповіла Юлія.

Дівчина з Маріуполя не змогла підкорити Святослава Вакарчука, який залишився останнім без укомплектованої команди.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Курченкової

Катерина Коваленко

28-річна Катя приїхала на "Голос країни" зі Хмельницького. Вона заспівала хітовий трек виконавця The Weeknd Blinding Lights. В останній момент кнопку натиснув Святослав Вакарчук – так дівчина закрила кастинги, сліпі прослуховування та команду зіркового тренера.

"Голос країни" 12 сезон 7 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Коваленко

Останні учасники, які пройшли сліпі прослуховування

Команда Олі Полякової

Елла Введенська

Марія Квітка

Команда DOROFEEVA

Оксана Позивай

Давид Маскіса

Команда Потапа

Марія Максимова

Анастасія Паламар

Команда Святослава Вакарчука

Катерина Кулина

Тіна Колодій

Катерина Коваленко

Команда "Другий шанс"