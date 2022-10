Голос країни 12 сезон 6 випуск: дайджест довоєнних випусків і чуттєві історії учасників

Через повномасштабне вторгнення Росії 12 сезон "Голосу країни" перервався в лютому. Через 7 місяців творці проєкту оголосили про повернення на екрани. Війна змусила змінити правила шоу. Яким був довгоочікуваний 6 випуск шоу – дізнавайтеся далі.

Прем'єра 12 сезону відбулася 23 січня. До 24 лютого в ефірі встигли показати 5 епізодів. Тепер сезон з гаслом "Так звучить твоя країна" повернувся, щоб хоча б трішки повернути українців до життя та допомогти нашим захисникам наблизити довгоочікувану перемогу.

Вперше в історії шоу творці підготували для глядачів ефір у форматі дайджесту. Глядачам нагадали найяскравіші моменти попередніх епізодів "сліпих прослуховувань", а в історії учасників додали їхні розповіді про те, як повномасштабна війна вплинула на життя та творчість.

Благодійна місія "Голосу країни-12"

Під час перегляду випусків "Голосу країни", глядачі зможуть допомогти українським військовим боротись із ворогом. "Голос країни" разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії "Повернись живим" створили благодійну ініціативу під назвою "Твій Голос на аерозасоби для розвідки".

Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ.

1 випуск

Євген Бічасний (команда DOROFEEVA)

"Сліпі прослуховування" 12 сезону відкрив 26-річний Євген Бічасний. Він прийшов на "Голос країни", аби показати, як звучить херсонський край. На найголовнішій сцені у своєму житті юнак виконав трек Stayin' Alive.

Усі мої найближчі родичі, батьки, брат, сім'я та інші зараз перебувають в Херсоні, в окупації. Але всі ми тримаємося, віримо в нашу країну. Сподіваюся, що зовсім скоро мій рідний Херсон повернеться додому і там замайорить український прапор,

– сказав Євген.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Євгена Бічасного

Олена Чукаленко (команда Олі Полякової)

24-річна киянка Олена Чукаленко представилася українською циганкою. На проєкті дівчина хоче показати, як звучить голос її народу. Вона вразила тренерів проникливим виконанням пісні Тіни Кароль та Юлії Саніної – "Вільна". У час війни ця композиція набула нового сенсу.

Коли розпочалася війна, моя родина вирішила, що не виїжджатиме за кордон. Перемога вже незабаром. Вірте в це і направляйте цю віру в правильне русло, щоб наблизити цей момент,

– закликала Олена.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Олени Чукаленко

Михайло Ніколаєнко (команда "Другий шанс" – народний тренер Андрій Мацола та Олександра Заріцька з гурту KAZKA)

21-річний Михайло прийшов на проєкт, щоб показати, як співає його рідне місто Дніпро. На "Голосі" хлопець заспівав хіт "Океану Ельзи" – "Дівчина з іншого життя".

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Ніколаєнка

Аліє Хаджабадінова (команда Святослава Вакарчука)

Кримська татарка на "сліпих прослуховуваннях" виконала пісню Bagcalarda kestane.

Я була змушена переїхати з Криму в Київ. Дотепер я живу, працюю тут. Мої батьки залишились в Криму, вони не покинують його, бо шлях від депортації в Крим був дуже важким. І я повернувся в Крим. Це моя батьківщина,

– зворушливо сказала Аліє.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліє Хаджабадінової

Ярослав Гав'янець (команда Олі Полякової)

29-річний Ярослав з міста Копичинці, що на Тернопільщині юнаком потрапив на фронт. Він захищав донецький аеропорт 2015 року та пройшов через полон. Виконанням пісні гурту СКАЙ – "Тебе це може вбити" він підкорив суддів. Ярослав хоча б на трішки хотів побути на сцені, про яку мріяв з дитинства, але в його життя вдруге прийшла війна.

З 24 лютого перебуваю на службі в ЗСУ. Дякую, за все, що ви робите. Ми неймовірні. Впевнений, що ми скоро переможемо і все буде Україна,

– сказав воїн.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярослава Гав'янеця

Дмитро Ротькін (команда DOROFEEVA)

Одесит Дмитро родом з Одеси. До війни він працював на круїзних лайнерах – співав і грав на скрипці. На "Голосі" музикант прагнув показати себе, щоб мати більше роботи в Україні та не їздити на заробітки за кордон.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Ротькіна

Павло Нажига (команда Потапа)

26-річний Павло працює ведучим у караоке та співає в ресторанах у рідних Чернівцях. На "сліпих прослуховуваннях" він виконував пісню російською мовою, але згідно з новими правилами "Голосу" тепер на шоу не звучатимуть російськомовні треки. Тому виступ Павла дайджесті не показали. На проєкт хлопець прийшов, щоб доносити людям свою творчість.

Гурт "ГуляйГород" (команда "Другий шанс")

Кияни – Ірина, Настя, Андрій – хочуть потрапити в "Голос країни", аби показати, як звучить автентична Україна. Ще у студентські роки музиканти стали "мисливцями за піснями", тепер вони відроджують фольклор.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ гурту "ГуляйГород"

Інеса Грицаєнко (команда DOROFEEVA)

22-річна Інеса Грицаєнко родом з села Червона Мотовилівка, що на Київщині. Зараз дівчина перебуває за кордоном, виступає на благодійних матчах футбольного клубу "Динамо", збирає коштів для наших захисників.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Інеси Грицаєнко

Анна Кіндзерська (команда Святослава Вакарчука)

31-річна Анна з міста Ніжин вирослав у багатодітній сім'ї – дівчина має шістьох братів та одну сестру. Виступ на "Голосі" вокалістка присвятила мамі, яка привила їй любов до музики. Професійна джазова співачка виконала Love Tonight під фортепіано й підкорила всіх тренерів.

"Голос країни" 12 сезон 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Анни Кіндзерської

2 випуск

Олександр Свіріденко (команда DOROFEEVA)

20-річний Олександр родом з міста Первомайськ і є військовим. Юнак вийшов на сцену разом з військовим оркестром Міністерства оборони України. Вони виконали номер "О, мамо" гурту "Сальто назад".

Зараз Олександр перебуває на фронті разом з іншими захисниками. Надя Дорофєєва розповіла, що Свіріденко один з перших написав їй, коли почалася війна. Всі ці місяці вони постійно на зв'язку та підтримують одне одного.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Свіріденка

Марта Липчей (команда Олі Полякової)

До війни 30-річна Марта з Ужгорода співала на весіллях, а зараз співає для наших захисників і захисниць на фронті. Дівчина прагне виступати на великій сцені перед всією країною і вірить, що "Голос" допоможе їй у цьому.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Марти Липчей

Роман Меліш (команда Святослава Вакарчука)

Він професійно вивчав старовинну музику у Швейцарії, після чого по всій Європі виступав разом з різними ансамблями. На сцені "Голосу країни" Роман виконав надважку композицію в стилі епохи відродження та бароко.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Романа Меліша

Валентин Скрипник (команда DOROFEEVA)

18-річний юнак з Вінницької області приїхав на проєкт, аби підкорити першу в своєму житті велику сцену. Валентин виконав пісню "Зорі" гурту KALUSH, які цього року підкорили Європу, у незвичному аранжуванні.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Валентина Скрипника

Гурт MODOOM (команда "Другий шанс")

Молодий чоловічий гурт MODOOM зібрався разом у місті Київ, хоча учасники народились у різних куточках України. Артисти виконали легендарну пісню Володимира Івасюка "Червона Рута".

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ MODOOM

Марія Сур (команда DOROFEEVA)

17-річна школярка з Запоріжжя з 8 років мріє стати великою артисткою. З перших секунд виступу Марія підкорила зіркових тренерів і продовжила свій шлях на "Голосі країни".

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Марії Сур

Gera Gerc (команда Потапа)

Радіоведучий станції "Хіт ФМ" на сцені виконав авторську пісню "Кто где?" у жанрі репу, якою відразу зацікавив усіх чотирьох суддів.

Юлія Войтко (команда Олі Полякової)

20-річна Юлія з Одеси приїхала на проєкт разом з великою родиною, але найбільшу вагу для неї має рідний дідусь, якому вона присвятила свою пісню. Вона мала назву It's A Man's Man's Man's World.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Войтко

Максим Бородін (команда Святослава Вакарчука)

36-річний чоловік із Запорізької області є батьком трьох доньок і люблячим чоловіком. Він працює ведучим, на проєкт прийшов з російськомовною піснею "Прятки" та авторським треком. У дайджесті показали виконання саме авторської композиції, оскільки вона українською мовою.

Єлизавета Овраменко (команда "Другий шанс")

16-річна Єлизавета стала однією з наймолодших учасниць 12 сезону "Голосу країни". За лаштунками дівчину підтримувала вся велика родина.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ Єлизавети Овраменко

Дует Ztone (команда Святослава Вакарчука)

Вуличні музиканти виступають у спеку та в мороз, мають спільну мрію – разом співати на великій сцені. На "Голосі країни" хлопці показали, як співає столиця.

"Голос країни" 12 сезон 2 випуск: дивіться онлайн – виступ дуету Ztone

3 випуск

Василь Палюх (команда Потапа)

22-річний юнак з Волині вважає свій академічний вокал даром Божим. Усе тому, що паралельно зі співами працює дияконом у храмі.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Василя Палюха

Наташа Миколаєнко (команда DOROFEEVA)

22-річна Наташа з Білої Церкви присвятила свій виступ татові, який завжди підтримував її, віддав у музичну школу. Мама дівчинки померла від раку, коли їй був лише один рік.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Наташі Миколаєнко

Катерина Білоус (команда "Другий шанс")

29-річна лейтенантка поліції показала, як співає Хмельниччина. Однак вокал Катерини здався тренерам заслабким і вони не розвернулися до дівчини. Вокалістка отримала шанс на участь в проєкті завдяки Олександрі Заріцькій та Андрію Мацолі.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Білоус

Мар'ян Романчук (команда Святослава Вакарчука)

27-річний вуличний музикант зі Львова активно подорожує Україною на "синьому жигулику". Мар'ян пише свої пісні, але на "сліпих прослуховуваннях" виконав хіт британського співака Passenger – Let her go.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Мар'яна Романчука

Єрназар Журбан (команда Потапа)

На український "Голос країни" приїхав юнак з Казахстану, який працює бек-вокалістом і співає з симфонічним оркестром. До Києва він прилетів, щоб показати, як звучить його Батьківщина.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Єрназара Журбана

Клім (команда Олі Полякової)

33-річний пілот приїхав на вокальне шоу з Одеси. У 2013 році потрапив у авіакатастрофу, в якій загинули пасажири. Після цього життя Кліма перевернулося з ніг на голову – він присвятив себе музиці та став писати пісні.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Кліма

Коржов Олександр (команда Святослава Вакарчука)

Вокаліст родом з Запоріжжя приходив на "Голос країни" з російськомовною піснею, тому його виступ не показали в ефірі. Зараз Олександр живе в Києві, співає на вулицях україномовні композиції.

Ярослав Кайда (команда Потапа)

Харків'янин Ярослав влаштовує тури артистам. Він довго стояв за лаштунками й нарешті наважився вийти на велику сцену. Як з'ясувалось, Ярослав справжній рокер.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Ярослава Кайди

Сестри Войцеховські (команда Олі Полякової)

Дніпро на "Голосі" представили сестри-близнючки Войцеховські – Анна та Ольга. Багато років вони співали за кордоном, а тепер повернулись з заробітків, щоб нагадати молоді про легендарних українських артистів.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ сестер Войцеховських

Spiv Brativ (команда "Другий шанс")

Кастинг на "сліпі прослуховування" пройшли чотири брати з Черкас, які об'єдналися у квартет Spiv Brativ. Вони ніколи не залишаються осторонь подій, які відбуваються в нашій країні: співали на Майдані, їздили на фронт, щоб підтримати українських військових. Хлопці вірять у перемогу України, є авторами хіта "Москва згоріла".

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Spiv Brativ

Лія Меладзе (команда DOROFEEVA)

17-річна донька Костянтина Меладзе прийшла на "Голос країни" з чуттєвим хітом Hallelujah. Вона зізналась, що співала, щоб не почуватися самотньою. Однак Лії вдається це так добре, що компліментами її засипав навіть вимогливий батько-композитор.

Під час війни Лія перебуває за кордоном, готується там до вступу в університет. Але дівчина вірить, що зовсім скоро зможе повернутися додому.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Лії Меладзе

Михайло Цар (команда Святослава Вакарчука)

21-річний Михайло співає попри хворе вухо. Він вже був суперфіналістом 2 сезону "Голосу діти", а тепер повернувся на дорослий "Голос" з вірою в те, що розпочнеться його велика вокальна кар'єра. Хлопець прагне покинути неулюблену роботу в меблевому комплексі та займатися музикою.

"Голос країни" 12 сезон 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Царя

4 випуск

Володимир Порубайло (команда DOROFEEVA)

26-річний юнак прийшов на "Голос країни", аби показати, як звучить Миколаївська область. До війни він працював в Одесі – співав в ресторані на Дерибасівській. Зараз виступає на концертах в підтримку ЗСУ, в репертуарі є популярні українські пісні. Хлопець вірить, що зовсім скоро всі співатимуть у мирній Одесі, в мирній Україні.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Порубайло

Алучана Феджи (команда "Другого шансу")

18-річна харків'янка була учасницею проєктів "Голос. Діти" та "Маленькі гіганти". На "Голос країни" дівчина прийшла, щоб показати себе нову, заспівавши хіт гурту KAZKA "М'ята". Олександра Заріцька не змогла залишитися осторонь і взяла Алучану в команду "Другого шансу".

У 12 сезон вокального шоу прийшла Алучана Феджи, яку глядачі пам'ятають з проєктів "Голос. Діти" та "Маленькі гіганти". 18-річна дівчина вирішила відкрити себе нову, тож заспівала хіт гурту KAZKA "М'ята".

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Алучани Феджи

Дмитро Цимбал (команда Святослава Вакарчука)

До Києва Дмитро приїхав з Черкас. Він співає в народному хорі імені Верьовки, однак "не визнає тупцювання на місці", тож у 42 роки наважився залишити зону комфорту й проявити себе як сольний артист.

Війна застала Дмитра в Києві. Через деякий час він поїхав з родиною в рідні Черкаси, де долучився до волонтерства. Також тримає оборону на культурному фронті – разом з хором імені Верьовки побував у кількох турах європейськими містами, де збирали кошти на підтримку України.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дмитра Цимбала

Аліна Лаврова (команда Потапа)

Представляти Сумську область на "Голосі країни" приїхала 30-річна Аліна Лаврова. На "сліпих прослуховуваннях" їй акомпанував чоловік Юрій. Далі подружжя разом продовжило шлях на проєкті.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Аліни Лаврової

Діана Матвійчук (команда Потапа)

Спробувати свої сили на дорослому "Голосі" наважилась 16-річна донька диригента церковного хору з міста Ірпінь. Дівчинка звикла співати церковну музику, але на телепроєкті виконала пісню "Там куди я йду". Все змінилося 24 лютого.

Зранку до мене в кімнату забігла мама, каже: "Збирай речі, ми виїжджаємо". Пропущені виклики від друзів, в чатах написали: "Почалась війна". Ми їхали по Житомирській трасі, на Київ не їхав ніхто, лише наші українські танки, щоб захищати місто,

– пригадала Діана.

Зараз дівчина повернулася в рідний Ірпінь, щоб відбудовувати місто та продовжувати кар'єру в Україні.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Діани Матвійчук

Гліб Пархоменко (команда DOROFEEVA)

На "сліпі прослуховування" приїхав юний рокер з Херсону. Зараз він вчиться на реабілітолога, але мріє пов'язати життя зі своєю головною пристрастю – музикою.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Гліба Пархоменка

Павло Тютюнник (команда Святослава Вакарчука)

25-річний Павло на "Голосі країни" представляє Тернопільщину. Він працює в центрі дитячої творчості, але заспівав зовсім недитячий хіт – безсмертну пісню Миколи Мозгового "Минає день, минає ніч". Свій виступ він присвятив бабусі та дідусю, які "згоріли" від коронавірусу за п'ять днів.

Якщо ви любите – кричіть про це. Можливо, у вас більше не буде такого шансу,

– закликав Павло зі сцени.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Павла Тютюнника

Юлія Штоля (команда Потапа)

Юля приїхала на "Голос країни" з Умані. Дівчина співає в ресторані, дуже любить свою роботу, але мріє про велику сцену. Зараз Юля при надії. Дівчина стане однією з тих жінок, які не бояться народжувати під час війни.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Штолі

Олександр Десятніков (команда Потапа)

25-річний гончар з Дніпра приїхав до Києва, щоб покінчити з "концертами" для глини й співати для всієї країни.

Пісня: "Океан Ельзи" – "Без тебе мене нема"

Команда: Потапа

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Десятнікова

Дімаш Даулетов (команда Олі Полякової)

На український "Голос країни" Дімаш Даулетов приїхав з Алмати. З проникливим голосом Вітні Г'юстон він чотири роки працював екскаваторщиком, тоді як у Києві розвернув усіх чотирьох тренерів.

Нині 21 століття, але триває війна, страждає народ. Український народе, ми вас поважаємо, цінуємо. Весь світ за Україну. Казахстан проти війни. Нехай буде мирно небо,

– сказав Дімаш.

"Голос країни" 12 сезон 4 випуск: дивіться онлайн – виступ Дімаша Даулетова

5 випуск

Олександр Олещук (команда DOROFEEVA)

22-річний юнак з Львівщини походить із сім'ї масажистів, адже його батько та брат теж працювали у масажному кабінеті. Але його таємним хобі був вокал та гітара, тому він прийшов здійснювати свою велику мрію на сцену "Голосу країни".

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Олександра Олещука

Гурт GuliGuli (команда Потапа)

Троє запальних дівчат з Києва створили фолькгурт GuliGuli, зробивши українську версію пісню The Weeknd "Blinding Lights". Така несподівана композиція здивувала усіх суддів.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ GuliGuli

Дарія Забєліна (команда Святослава Вакарчука)

22-річна Дарія приїхала на "Голос" з Вінничини. Вона дуже хвилювалася, але прониклим і глибоким виконанням пісні Тіни Кароль – "Твої гріхи" з перших секунд вразила Святослава Вакарчука, Потапа та Надю Дорофєєву. Святослав навіть "пригрозив" учасниці, що піде з проєкту, якщо дівчина не піде у його команду.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Дарії Забєліної

Нарек Амірян (команда DOROFEEVA)

27-річний хірург з Вірменії обожнює лікарську справу та музику водночас, але якщо він у професії себе реалізував, то з вокалом ще не склалось. Нарек вірить у силу музику, не лише медицини.

У моїй країні теж була війна. Я брав у ній участь. Знаю, що зараз відчувають українці. Я підтримую їх, цілую, обіймаю. Дуже скоро все це закінчиться,

– звернувся Нарек до глядачів "Голосу".

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Нарека Аміряна

Михайло Герасимчук (команда Потапа)

26-річний вокаліст із Запоріжжя приїхав на проєкт як працівник у сфері металургії. Глядацький зал він вирішив підкорити піснею Монатіка "Зажигать".

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Михайла Герасимчука

Вікторія Літвінчук (команда Олі Полякової)

23-річна Вікторія приїхала на проєкт, щоб показати, як вміє співати Хмельниччина. Ексучасниця шоу "Голос.Діти" та учасниця сліпих прослуховувань 9 сезону "Голос країни" знову прийшла на проєкт спробувати власну долю.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Вікторії Літвінчук

Андрій Григорський (команда "Другий шанс")

Дивовижний хлопець Андрій Григорський з Івано-Франківщини, що страждає на синдром Туретта, пішов у музику, аби відволікатись від свого діагнозу. І йому це вдається, адже хлопець зміг потрапити на сліпі прослуховування та виконав пісню "Ти дочекайся мене".

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Григорського

Карина Столаба (команда Потапа)

17-річна ексучасниця "Голос. Діти" 5 сезон вирішила повернутись на доросле шоу. Раніше вона дійшла аж до фіналу у складі команди "Время и Стекло". Тоді Надя Дорофєєва оплатила поїздку дівчинки у Лондон, аби та почала краще займатись музикою. У дорослому "Голосі" вокалістка боротиметься за перемогу разом з Потапом.

Зараз Карина співає на вулицях Івано-Франківська, підтримує людей у час війни.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Карини Столаби

Валерія Бутурліна (команда Олі Полякової)

Молода викладачка з вокалу з Дніпропетровщини зізнається, що любить своїх учнів як рідних друзів. Валерія щаслива, що навіть у час війни її учні продовжують співати.

Дуже скоро мій рідний Нікополь і вся Україна повернеться до мирного життя,

– наголосила дівчина.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Валерії Бутурліної

Вероніка Слюзалек (команда Потапа)

Молода киянка на сцені "Голосу країни" вирішила присвятити виступ своїй бабусі. Завдяки пісні "Додому" гурту Kalush Orchestra Вероніка зуміла продемонструвати найрізноманітніші стилі виконання, аби вразити усіх "наповал". За лаштунками шоу учасницю вже чекав з підтримкою автор пісні Олег Псюк з гуртом Kalush.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Вероніки Слюзалек

Катерина Офліян (команда "Другий шанс")

Катерина є авторкою багатьох пісень українських зірок. Зокрема, і пісні "Найти своих", яку виконує Тіна Кароль. Екссуддя "Голосу країни" навіть неочікувано вийшла підтримати талановиту авторку пісень. Вони разом заспівали та розтопили серця мільйонів українців.

"Голос країни" 12 сезон 5 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Офліян

Вже з наступного тижня, 9 жовтня, творці "Голосу країни" покажуть нові епізоди проєкту. Там ви зможете побачити виступи нових учасників і дізнаєтеся, як війна змінила їхні життя. В ефір вийдуть "сліпі прослуховування", "вокальні бої" та "нокаути". Там ви не почуєте пісень, авторами яких є російські артисти. А також творці "Голосу" готують неймовірний фінал.