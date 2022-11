Голос країни 12 сезон 11 випуск: пекельна боротьба за місця в фіналі й доля команди Вакарчука

У 11 випуску вокального шоу "Голос країни" відбувся другий та завершальний етап "нокаутів". Оля Полякова показала свій козир - Тіну Кароль, а учасники впевнено боролися за останні місця на проєкті.

11 епізод вокального шоу "Голос країни" 12 сезон показав українцям другий випуск "нокаутів", повідомляє 24 канал. Це останній ефір проєкту, що встигли відзняти ще до 24 лютого. Традиційно, до зіркових тренерів долучилися радники, щоб допомогти зробити їм вибір. У Потапа це – репер Позитив, а в Олі Полякової – Тіна Кароль, яку зірка назвала своїм "козирем".

Перед початком випуску варто коротко нагадати про правила "нокаутів". Після виступу зірковий тренер садить учасника на одне з трьох крісел – лише така кількість місць є у фіналі. Учасник залишає шоу, якщо для нього немає стільця.

Важливо! Повернення 12 сезону "Голосу країни" мало й благодійну мету. Ще кілька тижнів тому Dobro.ua та фонд "Повернись живим" збирав на засоби аеророзвідки для ЗСУ на передовій. Метою було 3 мільйони гривень – завдяки українцям вдалось зібрати 400 тисяч, а ще 2 мільйони 600 гривень додав Андрій Мацола. Завдяки збору 30 безпілотників буде закуплено і передано на фронт.

"Нокаути" в команді Потапа

Павло Нажига

Першим відкрив "нокаути" молодий татко з Чернівців Свою участь в проєкті він присвятив дружині та дітям, адже для нього сім'я – найбільша цінність. Він додав, що в такі важкі часи усвідомив це по-новому. Пісня, яку обирав Павло, належить російському автору, тому його виступ українці не побачили. Але реакція суддів засвідчила те, що Нажига заслуговує першого місця – тож він й справді зайняв цей стілець та пройшов у фінал.

Валерія Бутурліна

Викладачка з вокалу розповіла, що під час війни продовжує займатися своєю справою – популяризувати українську музику. Для неї вкрай важливо, що вона може звучати зі сцени "Голосу країни". Своїм виступом дівчина хотіла подарувати людям краплинку надії й позитиву. Валерія заспівала хітову пісню Кеті Перрі I Kissed a Girl. Святославу Вакарчуку більше сподобався Павло, а Потап засумнівався у дівчині через хвилювання. Втім, вона зайняла друге крісло, але для неї не залишилось місця, коли виступив Єрназар Жубан.

Gera Gerc

Виконавець обрав російськомовну пісню, тому його виступ не показали в 11 епізоді. Але натомість він запропонував прослухати його новий трек, яким він хотів підтримати українців. Вочевидь, Гера виконав хіп-хоп, але не зумів підкорити свого зіркового тренера. Тож він покинув шоу, не зайнявши жодного з крісел.

Наталія Бурик

Землячка Антона Вельбоя Наталія Бурик на тлі бомбардувань Росією енергетичних об'єктів вирішила присвятити виступ енергетикам. Вона розповіла про батька, який також є старшим майстром енергомереж у Сумській області. Після одного з обстрілів він мав разом з бригадою відновляти світло для українців. Добиратись туди було не просто, але коли Наталя запитала в батька, чи було йому страшно, він відповів: "Мені було страшно залишити людей без світла".

Наталія розірвала сцену енергійним виступом, підкоривши всіх суддів та зал. Позитив згадав, що з тією самою піснею – Barby Ilick - Somebody to love Надя Дорофєєва раніше підкорила Потапа як продюсера. Тому тренер вирішив віддати другий стілець Наталії, але після виступу Михайла Герасимчука вона була змушена піти з шоу.

Єрназар Жубан

Гість з Казахстану заспівав на "нокаутах" пісню Джамали, співачки, яка дуже відома й шанована в його країні. Він поділився, що присвячує виконання усім людям, які втратили свій будинок. Єрназар чуттєво й до мурах кримськотатарською мовою заспівав легендарну "1944". Враховуючи всі коментарі колег Потап вирішив посадити юнака на друге крісло. Казах протримався майже до кінця, але після виступу останньої учасниці залишив проєкт.

Михайло Герасимчук

Михайло розповів, що ще до повномасштабного вторгнення вирішив присвятити виконання пісні "Друг" гурту "Океан Ельзи" своїй дівчині. Він не змінив своєї думки та вирішив, що заспіває для всіх закоханих пар, які не втрачають почуття під час війни та разом працюють над перемогою. Його виступ був дуже зворушливим, але хвилюючим. Михайлу дістався третій стілець, але лише до виступу Ярослава Кайди, тож він покинув шоу.

Ярослав Кайда

Музикант виріс у місті Балаклія, що було близько пів року окуповане росіянами. Він радий тому, що тепер зможе повернутися додому, адже після звільнення воно повертається до життя. Хлопець подякував захисникам, які боронять українські землі перед загарбниками. Ярослав не зрадив уподобанням рок-музиці та енергійно виконав трек гурту The Hardkiss "Гора". Позитив висловив думку про те, що співак вже є готовим артистом. Зірковий тренер не послухав радника й таки віддав йому третє місце – але він пішов з шоу, коли Василь Палюх зайняв друге місце.

Василь Палюх

Молодий іподиякон відчуває, що важливий для народу не лише як священнослужитель, але і як артист. Він щасливий, що може співати для українців. Чуттєве виконання пісні Тоні Брекстон Un-Break My Heart розкрило нові тони в голосі Василя. На думку Потапа, учасник міг постаратися й краще, але після такої інтриги віддав йому другий стілець. Таким чином, він пройшов у фінал.

Карина Столаба

Фіналістка дитячого "Голосу країни" хоче з кожним днем все більше створювати український контент та поширювати його серед українців. Вона поділилась, що для неї пройти у прямі ефіри – є важливою місією. Карина продемонструвала свою артистичність та любов до фольклору треком "Ой, на горі" Alina Pash. Зірковий тренер Потап зробив найважче рішення у цьому випуску та віддав дівчині перше місце.

"Нокаути" в команді Олі Полякової

У фіналі "Голосу країни" команду Потапа представлять

Оля Полякова найперше показала свій "козир" – її радником стала Тіна Кароль. Та це вже не перше повернення зірки на проєкт. Тіна Кароль підтримувала Катерину Офліян у 5 епізоді вокального шоу.

Марта Липчей

"Нокаути" в команді Олі Полякової відкрила Марта. Вона розповіла, що з початку війни разом з Андрієм Мацолою їздила з благодійними концертами, де найчастіше виконувала українські народні пісні. Минулого разу глядачі не мали змоги почути спів Марти через її вибір пісні, але цього разу змогли відчути її карпатський колорит завдяки співу попурі із закарпатських пісень. Запальний виступ та новий образ учасниці подарував їй перше місце, однак лиш до виступу Сергія Соловйова. Та її врятувала команда "Другий шанс".

Віктор Кирилов

Вуличний музикант продовжив виступати для одеситів навіть після 24 лютого, але з українськими народними піснями. В ефірі "Голосу країни" він драматично заспівав хітовий трек Sorry Seems to Be the Hardest Word. Тембр, душевність і скромність дали можливість Віктору зайняти друге місце, але лише до виступу Марії Сур – він покинув проєкт.

Юлія Войтко

Фанатка Олі Полякової з Одеси поділилась, що цей виступ для неї особливий. Вона згадала про свого дядька, який перебуває в Миколаєві – "гарячому" місті України. Тож Юлія вирішила присвятити виконання пісні "Фантастична жінка" Tayanna українським захисникам. Тіна Кароль назвала виступ занадто слабким, але Оля Полякова вирішила дати шанс і дала дівчині третє крісло. Втім, для Юлі не залишилось крісла після виступу Марії Квітки.

Марія Квітка

Фольклористка та творчиня народних костюмів цього разу заспівала про те, що найбільше болить. Вона виконала пісню Zombie – сингл гурту The Cranberries про загибель дітей через теракт. Цей спів вона присвятила дітям, що загинули від сучасного російського тероризму. Марія вперше заспівала не народну пісню – і ця ідея була цілком виправданою, тож тренерка віддала їй другий стілець. Згодом для неї не залишилося місця, але її врятував "Другий шанс".

Марія Сур

Наймолодша учасниця "Голосу країни" з Запоріжжя перейшла до Олі Полякової після вильоту у "вокальних батлах" в команді Дорофєєвої. Зараз дівчина перебуває у Швеції з мамою, де пройшов великий благодійний концерт. Марія працює над створенням пісень, а половину заробітків віддає на потреби країни. Виступ 16-річної учасниці викликав обговорення серед журі. Послухавши поради колег, тренерка посадила дівчину на перше крісло, але згодом для неї не стало місця.

Сабіна Сафарлі

Вокалістка з Запоріжжя під час війни зайнялась волонтерством. Вона з чоловіком створила благодійний фонд, тож допомагає всім, кому це потрібне. Ще до війни Сабіна обрала пісню російського авторства, тому побачити її виступ не було змоги. Сабіна підкорила своїм виступом Олю Полякову, тому посіла друге місце. Але після виступу Олени Чикаленко покинула "Голос країни".

Сергій Соловйов

Простий електрик з Запоріжжя поділився, що зараз він щасливий перебувати з родиною, а особливо батьком, який є захисником Маріуполя. Нещодавно його повернули з полону додому – цей день був для Сергія найбільш емоційним за все життя. Тому й виступ та виконання треку You гурту Ten Sharp він присвятив татові-герою. Юнак заспівав настільки талановито, що зайняв перший стілець та пройшов у фінал прямо зі сцени.

Олена Чукаленко

Представниця династії українських ромів розповіла, що під час війни займається волонтерством: збирає кошту та розвозить гуманітарну допомогу. Вразила своїм кавером на пісню Адель Rolling in the Deep. Оля Полякова розповіла про не тільки династію ромів, але й музичну династію, до якої належить Олена. Адже її батько Олександр Барон – також музикант. Разом з татом вона заспівала "Чорнобривці" Тіна Кароль відмовилась допомагати у складному виборі тренерці Поляковій, тож зірка прийняла рішення віддати їй перше місце – вона пройшла у фінал.

Дімаш Даулетов

Казах поділився, що для нього честь звучати на українському "Голосі". В 11 епізоді він заспівав пісню Тіни Кароль "Намалюю тобі зорі" та вкотре підтримав українців. Чуттєве виконання підкорило авторку пісні, тож вона заспівала разом з Дімашем. Хоч Тіна Кароль радила Олі Поляковій обрати Марію Сур, тренерка посадила на перший стілець казахського соловейка, тож він пройшов у фінал вокального шоу.

У фіналі "Голосу країни" команду Олі Полякової представлять Сергій Соловйов, Олена Чукаленко та Дімаш Даулетов.

Варто зауважити, що команда "Другий шанс" не змогла визначитися, хто стане третім учасником їхньої команди. Глядачі шляхом народного голосування зможуть повернути одного з вокалістів, який залишив проєкт на етапі "нокаутів" у команду "Другого шансу". Проголосувати можна протягом 48 годин за посиланням.

Розподіл учасників команди Святослава Вакарчука

Зірковий тренер прийняв рішення не брати участі в прямому ефірі "Голосу країни". Він пояснив, що бачить себе важливішим на фронті, співаючи перед захисниками. Тож учасники його команди вибрали собі нових тренерів методом жеребкування.

Таким чином:

Аліє Хаджабадінова потрапила до команди Наді Дорофєєвої,

Анна Кіндзерська до Олі Полякової,

Михайло Цар став представником команди Потапа.

– вже наступного тижня відбудеться єдиний прямий ефір "Голосу країни" 12 сезону. 20 листопада стане відомо, хто переможе у 12 сезоні вокального проєкту, що повернувся на екрани під час війни.