Голос країни 11 сезон 13 випуск: яскрава боротьба півфіналістів та дуети із зірками шоу-бізнесу

Грандіозний півфінал "Голосу країни" 11 сезон прогримів у 13 випуску шоу. Талановиті вокалісти змагались у прямому ефірі за право потрапити у суперфінал, щоб отримати перемогу. Кому це вдалось – читайте далі!

У попередньому, 12 випуску "Голосу країни", зіркові тренери змогли повернути у свої команди 5-го учасника, окрім 4-х, які вже там були. Але впродовж шоу глядачі змогли віддати свої голоси за улюбленців, відтак у проєкті залишилось лише по 2 учасники в кожній з команд зірок. Хто сьогодні потрапив у фінал – дізнавайтесь у випуску.

Не пропустіть! Голос країни 11 сезон 12 випуск: грандіозний перший прямий ефір шоу

Команда Монатіка

Тьома Паучек і Гайтана

У півфіналі "Голосу країни" Тьома виступив першим у 13 випуску, і його виступ був у дуеті з Гайтаною. Блогер з Чернівців був неймовірно радий, що йому випала можливість заспівати із зіркою, яку він назвав справжнім "вогником". Вони вдвох виконали популярну та запальну пісню артистки "Два вікна" та взяли участь в яскравій хореографічній постановці.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Тьоми Паучека і Гайтани

Kola і Юлія Саніна

Артистка Kola вже колись вибула з проєкту за крок до омріяної перемоги, тому старалась зробити все, щоб потрапити у фінал шоу. На сцену "Голосу..." вона вийшла із солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною. Вони виконали драйвову пісню рок-гурту Make Up та запалили увесь зал.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Kola і Юлії Саніної

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Тьома Паучек, Kola і Монатік

За крок до фіналу Монатік виконав пісню "Мріяти не шкідливо" разом зі своїми підопічними Тьомою Паучеком та Kola. Тріо талановитих виконавців гармонійно злилось в одному виступі та назавжди залишило відбиток у вокальному шоу.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Тьоми Паучека, Kola і Монатіка

Результати голосування

Згідно з правилами шоу, Монатік розприділив свої 100% голосів на учасників наступним чином:

51% – виконавцю Тьомі;

49% – артистці Kola.

Щодо глядацького голосування, то голоси теж відійшли на користь Тьомі:

52% – Тьомі;

48% – Kola.

Тому у фінал шоу потрапив Тьома Паучек, а Kola довелось попрощатись із шоу за крок до перемоги.

Команда Тіни Кароль

Юлія Тимочко та Олександра Зарицька

Талановита вокалістка з Рівного заспівала на сцені шоу "Голосу" першою у команді Кароль. Юлія Тимочко злилась у чарівному дуеті разом із солісткою гурту KAZKA Олександрою Зарицькою. Вони виконали популярний хіт гурту, що взірвав чарти ютубу, – пісню "Плакала".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлі Тимочко та Олександри Зарицької

До слова Голос країни 11 сезон: учасники команд та хто пройшов у прямі ефіри

Катерина Гладій і Валерій Харчишин

Диспетчерка далекобійників продовжувала боротись за місце у фіналі проєкту. Разом із Валерієм Харчишиним – лідером гурту "Друга Ріка" вони вдвох заспівали хіт "Так мало тут тебе".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Гладій та Валерія Харчишина

Юлія Тимочко, Катерина Гладій і Тіна Кароль

Українська співачка і зіркова тренерка Тіна Кароль заспівала втрьох зі своїми підопічними – Юлією та Катериною. Жінки виконали особливий та зворушливий хіт Тіни – "Ты отпусти".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Тимочко, Катерини Гладій і Тіни Кароль

Результати голосування

Тіна Кароль теж повинна була віддати свої 100% голосів учасницям і їхній розподіл виглядав так:

100% – співачці Юлії;

0% – артистці Катерині.

Щодо глядацького голосування, то голоси :

41% – Юлії;

59% – Катерині.

Тому у фінал шоу потрапила Юлія Тимочко, а Катерина Гладій, незважаючи на більший відсоток голосів від глядачів, аніж від голосів Тіни, назавжди покинула шоу.

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Команда DOROFEEVA

Ілля Ніколаєнко та Alekseev

Молодий виконавець Ілля Ніколаєнко виступив першим з команди Наді Дорофєєвої і заспівав разом із колишнім артистом "Голосу країни" – Микитою Алєксєєвим (Alekseev). Два артисти заспівали хіт Микити під назвою "Пьяное солнце".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнка та Alekseev

Сергій Лазановський і Сергій Бабкін

Хлопець із села завжди мріяв співати на великій сцені, а у півфіналі йому це вдасться ще й з українським виконавцем Сергіє Бабкіним. Раніше Лазановський був на концерті в кумира, а у 13 випуску він заспівав із ним композицію зірки "Ще осінь зовсім молода".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського і Сергія Бабкіна

Ілля Ніколаєнко, Сергій Лазановський і DOROFEEVA

Вже традиційно у 13 випуску зірковий тренер Надя Дорофєєва теж виконала свій найпопулярніший трек разом з підопічними. Ілля, Сергій та Надя заспівали хіт артистки gorit. Що цікаво, в оригіналі пісня звучить російською мовою, а от Сергій використав у ній шматок власного українськомовного каверу, який створив після прем'єри пісні Дорофєєвої.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнка, Сергія Лазановського та DOROFEEVA

Результати голосування

Надя Дорофєєва, як і її зіркові колеги, розподілила свої 100% голосів підопічним наступним чином:

45% – виконавцю Іллі;

55% – співаку Сергію.

А от глядачі вирішили так:

20% – Іллі;

80% – Сергію.

У фінал проєкту "Голос країни" 11 сезон потрапив Сергій Лазановський. Щодо Іллі Ніколаєнка, то він залишив шоу назавжди.

Команда Олега Винника

Галина Куришко і Євгенія Власова

"Голос Полісся" – саме так називають учасницю "Голосу країни" Галину Куришко. У півфіналі шоу в складі команди Винника вона заспівала разом з Євгенією Власовою. Вони виконали потужний сингл артистки "Я – живая река". Додамо, що Власова виступила на українській сцені вперше за 10 років.

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Галини Куришко та Євгенії Власової

Сергій Нейчев

Самородок із села Сергій Нейчев навіть не мріяв, що зможе виступити у півфіналі шоу з Олександром Пономарьовим. Вони останніми у складі дуету виступили у 13 випуску проєкту та вразили спільним виконанням композиції "Варто чи ні".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Нейчева та Олександра Пономарьова

Галина Куришко, Сергій Нейчев та Олег Винник

І останній номер півфіналу шоу "Голос країни" був присвячений виступу команді Олега Винника та його учасникам. Він з Галиною та Сергієм заспівали хіт "Біла голубка".

Голос країни 11 сезон 13 випуск: дивіться онлайн – виступ Галини Куришко, Сергія Нейчева та Олега Винника

Результати голосування

Свій останній вибір у півфіналі шоу зробив Олег Винник. Артист розподілив 100% голосів між своїми учасниками таким чином:

51% – виконавиці Галині;

49% – співаку Сергію.

Глядацькі голоси розподілились так:

40% – Галині;

60% – Сергію.

Тому у фінал шоу потрапив Сергій Нейчев, а от Галина Куришко покинула проєкт "Голос країни 11 сезон".

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Учасники, які пройшли у фінал "Голосу країни 11":

Команда Монатіка

Тьома Паучек

Команда Тіни Кароль

Юлія Тимочко

Команда DOROFEEVA

Сергій Лазановський

Команда Олега Винника