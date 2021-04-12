Голос країни 11 сезон 12 випуск: грандіозний перший прямий ефір шоу

Перший прямий ефір 11 сезону "Голосу країни" відгримів 11 квітня 2021 року. Учасників у кожній команді залишилось всього 5, тому кожен з них робить все, аби пройти у півфінал. Хто ж залишився у "Голосі країни 11" – дивіться у матеріалі.

Вперше в історії українського "Голосу країни" у прямі ефіри повернули по одному учаснику в кожну команду. Відтак у 12 випуску на сцену вийшли 20 конкурсантів, що презентували номери, які упродовж кількох тижнів посилено репетирували зі своїми зірковими тренерами.

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За результатами голосування глядачів, до шоу повернулись: Андрій Кудінов, Денис Калитовський, Сергій Лазоновський, Анастасія Буханцова. Разом зі своїми колегами по командах вони взялись підкорювати чвертьфінал "Голосу країни 11". Місць у наступному прямому ефірі всього 8, а тому боротьба між артистами була запеклою. Одного учасника залишили тренери, а другого – глядачі. Хто став півфіналістом "Голосу країни 11" – дізнавайтесь з 24 каналом.

Команда DOROFEEVA

Андрій Науменко

Відкривав перший прямий ефір рокер Андрій Науменко. Хлопець є одним із найнепередбачуваніших учасників проєкту "Голос країни 11". Перед виступом він зізнався, що не був впевнений у своєму успіху на шоу, адже більшість вважають його неформатом.

У чвертьфіналі "Голосу" Андрій Науменко запалив із треком 7 Nation Army гурту White stripes, змусивши суддів танцювати.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Науменка

Ілля Ніколаєнко

Наступним підкорювати глядачів вийшов "найстильніший голос" команди DOROFEEVA – Ілля Ніколаєнко. Раніше йому завжди здавалось, що одного вокалу для шоу замало. Яскрава зачіска чи імідж – ось секрет успіху, на його думку. Однак виявилось, що Ілля помилявся, а глядачі вірять тільки щирим вокалістам.

Ілля Ніколаєнко заспівав ліричну композицію Земфіри, чим до сліз зворушив свою зіркову тренерку.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Ніколаєнка

Ілля Резніков

Шлях до великої сцени в Іллі Резнікова розтягнувся на 20 років. Весь цей час його підтримувала дружина Ірина, без якої він нічого би не досягнув. Тому свій виступ у чвертьфіналі "Голосу країни 11" Ілля Резніков вирішив присвятити коханій.

Перформанс цього учасника шоу був, як завжди, непрогнозованим. Співати Ілля Резніков почав позаду крісла DOROFEEVA, після чого вийшов на сцену. А головним сюрпризом номера була раптова поява Володимира Дантеса з квітами: артист весь час ховався у ящику на сцені, чим здивував Надію Дорофєєву.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Іллі Резнікова

Ірина Ебралідзе

Після боротьби з коронавірусом Ірина Ебралідзе переосмислила своє життя і події у світі. У чвертьфіналі "Голосу" дівчина вирішила присвятити свій виступ усім, хто не зумів одужати після інфікування COVID-19, а також медикам, які цілодобово надають пацієнтам допомогу.

Виступ Ірини Ебралідзе зворушив кожного.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Ебралідзе

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Сергій Лазановський

Закривати виступи команди DOROFEEVA взявся учасник, якого у чвертьфінал повернули глядачі. Це Сергій Лазановський, який своєю щирістю підкорив усіх українців. І хоч хлопець не досконало заспівав в 11 випуску, люди вирішили дати йому другий шанс на "Голосі країни 11". Тому саме глядачам і своїй родині Сергій Лазановський вирішив присвятити виступ.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Лазановського

Глядачі найбільше голосів віддали Сергію Лазановському, вдруге врятувавши його від виходу з "Голосу країни 11". DOROFEEVA обрала Іллю Ніколаєнка.

Команда Олега Винника

Галина Куришко

Відкрила виступи команди Олега Винника "золотий голос Полісся" Галина Куришко. Артистка з потужним голосом вже має чималу підтримку від всіх любителів української пісні, тому на чвертьфіналі "Голосу країни 11" вона не має наміру зупинятись.

У прямому ефірі Галина Куришко заспівала композицію "Квітка-душа" Ніни Матвієнко, викликавши овації. Монатік і Олег Винник аплодували стоячи після феєричного виступу.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Ірини Куришко

Богдан Муха

Богдан Муха – єдиний рокер, який залишився у команді Олега Винника. Спеціально для чвертьфіналу учасник "Голосу" вирішив підготувати пісню-присвяту своєму кумиру Фредді Мерк'юрі, обравши "Богемну рапсодію" з репертуару The Queen.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Богдана Мухи

Діляра Дідаркизи

Талановита вокалістка Діляра Дідаркизи відчуває особливу відповідальність на "Голосі", адже вона – єдина представниця Казахстану на прямих ефірах. Перед виступом дівчина зізналась, що налаштована на перемогу, бо поряд з Олегом Винником не можна інакше. У чвертьфіналі Діляра заспівала пісню Віктора Цоя, що, на думку Монатіка, було найпотужнішим номером у команді.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Діляри Дідаркизи

Андрій Кудінов

У нокаутах Андрій Кудінов здав позиції і покинув проєкт. Однак завдяки глядачам хлопець повернувся у прямі ефіри "Голосу країни 11". І якщо повертатись – тільки за перемогою, переконаний Андрій Кудінов.

У чвертьфінал він увірвався з треком легендарного гурту Nirvana. Такий розривний рок сподобався усім зірковим суддям шоу.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Андрія Кудінова

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Сергій Нейчев

А от для Сергія Нейчева участь у "Голосі країни 11" стала особливою. За час зйомок він побував у статусі нареченого, одружився з коханою і дізнався, що стане батьком. Тому з хвилюванням і з бажанням підкорювати сцену він вийшов на сцену у 12 випуску проєкту. Наприкінці виступу дружина Сергія Нейчева вийшла до коханого, чим зворушила весь зал і ведучих.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Сергія Нейчева

Сергія Нейчева глядачі зробили півфіналістом "Голосу країни 11". Водночас Олег Винник віддав свій суддівський голос за Галину Куришко.

Команда Монатіка

Тьома Паучек

Першим команду Монатіка представив блогер і один з найпопулярніших учасників "Голосу" Тьома Паучек. Хлопець власним прикладом хоче довести всім: "мріяти не шкідливо".

12 випуск Тьома Паучек запалив із піснею Impossible, показавши своєму тренеру, що він – справжній артист.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Тьоми Паучек

Саша Таб

Якщо для одних учасників "Голосу країни 11" участь у шоу – перший шанс стати артистом, то для Саші Таба – можливо, останній. Проєкт став для співака особливим кроком для перезапуску кар'єри, що він не хоче втрачати.

Несподівано Саша Таб заспівав у прямому ефірі трек Руслани "Дикі танці". Співак змінив аранжування знаменитої композиції та розіграв сцену з весілля, чим прикував увагу всіх зіркових тренерів.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Саші Таба

Kola

Співачка Kola також не приховувала, що пройти у прямі ефіри – досягнення для неї. Минулого разу вона покинула проєкт у вокальних нокаутах. Але зупинятись на цьому дівчина не планує: вона закликала глядачів голосувати за неї та дати їй шанс.

Виступила Kola з учасником "Танців з зірками" Дмитром Жуком, показавши найгарячіший номер цього вечора.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Kola

Володимир Хоменко

У Володимир Хоменка голос такий особливий, що його переплутати з іншими тембрами неможливо. Це вперше за 10 років він ризикнув і показав людям свій талант. Тому Володимир Хоменко чекає, що його підтримають глядачі.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Володимира Хоменка

Анастасія Буханцова

Анастасію Буханцову назвали "найзворушливішим голосом" шоу. Тому глядачі не змогли змиритись з її фіаско у вокальних нокаутах. Монатік тоді зазначив, що Анастасія Буханцова трішки не готова до прямих ефірів, але прихильники проєкту повернули її у 12 ефір.

І для великого повернення на сцену для дівчини підібрали особливий трек – "Люди, як кораблі".

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Анастасії Буханцової

Найбільше глядачам сподобався Тьома Паучек. Ще однією півфіналісткою у команді Діми Монатіка стала Kola.

Команда Тіни Кароль

Юлія Тимочко

Прямі ефіри команди Тіни Кароль відкрила Юлія Тимочко. Учасниця шоу дуже сподобалась Дану Балану. І це не дивно, адже її вважають однією з головних претендентів на золотий кубок.

У чвертьфіналі Юлія Тимочко тільки підтвердила це, неперевершено виступивши у прямому ефірі.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Юлії Тимочко

Нікіта Ломакін

Перед виступом Нікіта Ломакін зізнався, що вже відчуває, що змінив свою кар'єру. Шоу допомогло йому змінити творчість, написати нові пісні і розпочати новий шлях. Та Нікіта не хотів би прощатись з "Голосом країни 11", а тому щоразу посилено готується до виступу, розуміючи, що до нього, як досвідченого артиста, вимоги інші.

Нікіта Ломакін переспівав у прямому ефірі проєкту знамениту пісню Ірини Білик "Одинокая".

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Нікіти Ломакіна

Денис Калитовський

Цей учасник команди Тіни Кароль отримав другий шанс від глядачів, тому не може підвести публіку. Денис Калитовський повернувся на "Голос країни 11" з піснею Гаррі Стайлза, яка або проведе його у півфінал, або ж призведе до фіаско.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Дениса Калитовського

Катерина Гладій

Боротьбу за місце у півфіналі продовжила Катерина Гладій. Дівчина добре відома глядачам, адже після того, як у двобоях вона ледь не покинула шоу, вірить: їй до снаги дійти до останнього ефіру. Катерина Гладій виконала пісню гурту "Океан Ельзи" – "Вище неба". Ліричний трек у супроводі хореографічної постановки заворожив суддів.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Катерини Гладій

Міла Нітіч

Закривала перший прямий ефір учасниця Міла Нітіч. Хоч артистка має за плечима великий досвід виступів, вона не приховує: перед кожним виходом на сцену неймовірно хвилюється. Тому Міла Нітіч очікує на підтримку глядачів.

Завершувала чвертьфінал "Голосу країни 11" пісня Лари Фабіан у виконанні Міли Нітіч. Трек Je suis malade став потужним фінальним виступом 12 випуску.

Голос країни 11 сезон 12 випуск: дивіться онлайн – виступ Міли Нітіч

Катерина Гладій стала першою півфіналісткою в команді Тіни Кароль. Зіркова тренерка обрала Юлію Тимочко.

Учасники, які пройшли у півфінал "Голосу країни 11":

Команда DOROFEEVA

Сергій Лазановський

Ілля Ніколаєнко

Команда Олега Винника

Сергій Нейчев

Галина Куришко

Команда Монатіка

Тьома Паучек

Kola

Команда Тіни Кароль