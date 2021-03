Голос країни 10 випуск: вокальні бої команд Монатіка та Винника, які змусили плакати тренерів

Після напружених "сліпих" прослуховувань та боїв учасники дочекались нокаутів на "Голосі країни"! Сьогодні, 28 березня, за право співати у прямих ефірах змагались учасники команд Монатіка та Олега Винника. Хто ж впорався з виступами найкраще – читайте далі.

Згідно з правилами нокаутів на "Голосі країни" 11 сезон, команди учасників по черзі виходять на сцену та виконують підготовлені композиції. Тренер вирішує, чи залишаються вони у шоу. Якщо так, то тренер садить їх на одне з чотирьох крісел поруч зі сценою, таким чином що хтось постійно вибуватиме із проєкту. У цьому сезоні також ввели нове правило: тренер може підняти будь-кого з крісел і посадити замість цього когось кращого, не посуваючи інших.

Команда Монатіка

Тьома Паучек

Хлопець з Чернівців першим відкрив вокальні нокаути 10 випуску "Голосу країни". Виконав українську народну пісню "Розпрягайте, хлопці, коней", але в сучасному аранжуванні. З перших секунд він запалив зал та отримав шалені оплески. Він одразу сів на 1 стілець і просидів там до кінця вокальних нокаутів у складі команди Монатіка. Це означає, що він потрапив у прямі ефіри шоу.

Андрій Смерека

Наступним на сцену вийшов Андрій, який є палким шанувальником проєкту. На сцені чоловік виконав пісню I don't want be anymore, втім, під час виступу дещо нервувався. Наприкінці йому вдалось зібратись силами та вкласти усю душу в композицію. Спочатку він сів на 2 стілець, але замість нього сів Володимир Хоменко. Тому Андрій покинув шоу назавжди.

Любов Дробина

"Співачка з караоке", як її називають на проєктах, в нокаутах вразила піснею артистки Шер Welcome to Burlesque. За лаштунками сцени конкуренти називають її пантерою, яка не поступиться місцем у шоу. Але цього не сталось – вона зірвала зал оплесками, але отримала дещо несхвальні відгуки суддів. Монатік спочатку посадив її на 3 стілець, але згодом вона встала із нього через співачку Kola. Тому вона покинула шоу.

Олександр Біляк й Анна Гадомич

Новостворений дует з вокальних боїв став справжньою знахідкою для всіх на проєкті. На сцені вони виконали пісню Гайтани "Не йди". За словами суддів, вони ще не достатньо притерлись одне до одного. Радниця Юлія Саніна і Монатік посадили їх на 4 крісло, але згодом їх витіснив Саша Таб. Відтак, вони покинули шоу.

Володимир Хоменко

Психолог коледжу, на думку Монатіка, є одним із претендентів на перемогу. На сцені вокальних нокаутів він виконав пісню Pray. Після виступу чоловік сів на 2 місце, де перед ним сидів Андрій Смерека. Відтоді він не покидав крісло і тому продовжить участь в шоу у прямих ефірах.

Саша Таб

Екссоліст гурту "Сальто Назад" вийшов наступним на сцену проєкту. Він виконав позитивну пісню Sun is shining легендарного виконавця Боба Марлі. Монатік вирішив залишити хлопця в проєкті і посадив на кріслі замість дуету Біляка і Гадомич на 4 крісло. Більше він не покидав місце і пройшов у прямі ефіри шоу.

Вікторія Брехар

31-річна жінка з Дніпра вже давно працює співачкою у військовому оркестрі, але давно хотіла співати на великій сцені. У нокаутах вона заспівала пісню Євгенії Власової "О тебе". Відома артистка навіть була у залі шоу і після номеру заспівала з Вікторією. Незважаючи на емоційний виступ, Вікторія покинула шоу одразу, не сідаючи в крісло.

Kola

28-річна харків'янка з 6 сезону "Голосу країни" знову змогла дійти до вокальних нокаутів шоу. Тут вона заспівала знамениту пісню Андрія Хливнюка та Джамали "Злива", виконання якої Монатік назвав "бездоганним". Відтак, Kola сіла на 3 крісло, витіснивши Любов Дробину. Вона продовжила участь в шоу і потрапила в прямі ефіри.

Анастасія Буханцова

"Серце" команди Монатіка має особливе захворювання, яке з часом додало їй ще більше сил у житті. Вона останньою вийшла на сцену вокальних нокаутів у складі команди Монатіка і виконала пісню Андрія Підлужного "Ніжно", яку співає Тіна Кароль. На жаль, виступ Насті був надто слабким, тому вона покинула шоу назавжди.

Команда Олега Винника

Анна Шері

Матуся й одна із найсильніших вокалісток, на думку Винника, першою відкрила вокальні бої у складі команди зіркового наставника. Жінка виконала пісню Біллі Айліш Bad guy. До виступу Анни у суддів не було жодних питань, тому Олег Винник одразу посадив її на 1 крісло. Але згодом її витіснила Діляра Дідаркизи, тому Анна Шері покинула проєкт.

Галина Куришко

Фольклорна співачка з "космічним голосом" вийшла у розкішному строї та вразила піснею "Калина гуляла". Вона також викликала у суддів лише захват, тому радник Іван Дорн і Винник одразу відправили її на 2 крісло. Звідти вона потрапила у прямі ефіри проєкту.

Сергій Нейчев

Чоловік-самородок з маленького села є справжнім "соловеєм" проєкту. У вокальних нокаутах Сергій виконав запальну пісню "Джамайка". Тіна Кароль особливо була вражена виступом та назвала виконавця "чорноземом" української пісні. Винник вирішив одразу відправити Нейчева у прямі ефіри.

Андрій Кудінов

"Вікінг" та справжній бунтар "з добрими очима" вийшов на сцену шоу із піснею "Забери" Сергія Бабкіна. Спочатку його Винник посадив на четверте крісло, але згодом покинув шоу через Лауру Марті, яка зайняла його місце.

Віталій Борисюк

Професійний актор і співак, а також чоловік Сумської наступним вийшов на сцену нокаутів. Виконавець виконав легендарну пісню The Phantom of the Opera та зачарував усіх у глядацькому залі. Незважаючи на талант Віталія, Винник відправив його додому, оскільки той вже досяг багато у своєму житті. Тому Борисюк покинув шоу назавжди.

Діляра Дідаркизи

Гостя з Казахстану займає особливе місце у серці Винника, як він сам зізнався. Вона заспівала у вокальних нокаутах пісню Тіни Кароль "Ноченька". Виступ так сподобався зірковій тренерці, що та приєдналась до Діляр і заспівала в дуеті. Олег Винник вирішив, що учасниця повинна залишитись в проєкті, тому вона сіла на 1 місце замість Анни Шері. Вона більше не вставала з місця, тому автоматично відправилась у прямі ефіри шоу.

Андрій Діденко

Хлопець з Полтавщини вийшов на сцену вокальних нокаутів з піснею Relax, Take It Easy. Хоч на репетиціях Андрій справив враження на Олега Винника, то на сцені він "не дотягнув". Тому Діденко покинув шоу назавжди.

Лаура Марті

Джазова співачка вірменського походження влаштувала справжній ураган на сцені вокальних боїв. Вона занурила усіх в світ джазової імпровізації піснею I put a spell on you. Олег Винник відправив Лауру до 4 крісла, але попросив встати з крісла Андрія Кудінова. Згодом Лаура теж встала з крісла, поступившись місцем для Богдана Мухи. Тому, артистка покинула шоу.

Богдан Муха

Справжній рокер вийшов останнім у складі команди Олега Винника. На сцені вокальних нокаутів він виконав пісню Максима Фадєєва "Танцы на стеклах". Одне з найважчих рішень Винника залишилось на сам кінець, але він прийняв його – Богдан Муха залишається в проєкті, в той час як Лаура Марті встала з 4 крісла і покинула проєкт.

Хто відправився у прямі ефіри "Голосу країни"?

Команда Монатіка:

Тьома Паучек

Володимир Хоменко

Саша Таб

Kola

Команда Олега Винника: