Ваша історія мені болить, – виступ 16-річного хлопця на "Голосі" розчулив Пивоварова до сліз

13 сезон "Голосу країни" вже у розпалі. Зараз проходить етап сліпих прослуховувань і серед виконавців, які вийшли на сцену, був 16-річний Влад Пелих. Юнак співом розвернув усі чотири крісла та розчулив Артема Пивоварова до сліз своєю історією.

З'ясувалося, що після початку повномасштабного вторгнення хлопець з сім'єю переїхав до Гданська. Все через те, що його рідне місто Пологи у Запорізькій області понад рік знаходиться під окупацією.

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Влад Пелих розчулив тренерів "Голосу"

Виконавець прийшов на пісенне шоу, щоб подякувати польському народу за підтримку України. Він виконав трек BRONIA, української співачки Jerry Heil у дуеті з польським виконавцем Ochman. Своїм виступом підлітку вдалося розвернути всі чотири червоні крісла. Він обрав команду Юлії Саніної.

Моє місто вже понад рік окуповане. Зараз я перебуваю у місті Гданськ. Перший час було дуже складно відновитися. Дуже не вистачало у цей період музики. Я приїхав з окупації до Польщі без музичних інструментів. Завдяки підтримці поляків було набагато легше адаптуватися,

– розповів Влад.

Історія хлопця зворушила Артема Пивоварова та виявилась йому дуже близькою: "Ваша історія мені дуже болить. У мене також батьки в окупації були дуже довго, мій дім продовжують бомбити щодня. Ми сьогодні тут для того, щоб нести нашу культуру, айдентику, коріння, спадщину у світ і говорити про Україну. Дякую вам за те, що ви у свої 16 років так сміливо, щиро і відважно говорите про Україну".

Влад Пелих – BRONIA: дивіться відео онлайн

Чиї ще виступи вразили тренерів "Голосу"

Відома беквокалістка Дар'я Мінєєва виступила на "Голосі країни" та пройшла етап сліпих прослуховувань. Після її виконання тренери шоу аплодували стоячи. Дар'я Мінєєва на сцені вокального шоу заспівала трек Майлі Сайрус – Flowers. Вокалістка обрала команду Юлії Саніної.

У "Голосі країни" також взяв участь український військовий Юрій Городецький. Він є командиром взводу у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Юрій вразив суддів виконанням пісні "Києве мій" Дмитра Гнатюка. Його у свою команду захотіли обрати Надя Дорофєєва та Іван Клименко, проте захисник пішов у команду Дорофєєвої.