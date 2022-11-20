Станцію закрила не я, – Катя Осадча відповіла на хейт через зйомки "Голосу" в метро "Хрещатик"

Каті Осадчій, як ведучій "Голосу країни", дісталося за зйомки суперфіналу в метро. У мережі розлютилися, що станцію "Хрещатик" закрили, а команда "тягне" багато електроенергії, коли пів країни без світла. Зірка різко відреагувала на хейт.

Суперфінал "Голосу країни-12" відбудеться у прямому ефірі 20 листопада, але репетиції тривають уже кілька днів. На станцію метро "Хрещатик" притягли червоні крісла тренерів, облаштували грандіозну сцену та зробили багато підсвітки. Тож 12 випуск ще не встиг вийти на екрани, а його вже нещадно розкритикували.

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"Голос країни" розкритикували за зйомки в метро

У коментарях під фото Каті Осадчої з репетиції суперфіналу "Голосу країни" лютують, що через подібні івенти в метро киянам доводиться давати гак по Києву, а коли народ просять економити електроенергію, зірки знімаються у світлі софітів:

"Тотальна повна маячня – закрити станцію, щоб зробити людям дискомфорт, щоб метрополітен недоотримав грошей, щоб зняти шоу";

"Класно, люди – скот. Нехай терплять незручності";

"Не треба прикриватися шоу і війною, треба думати про людей. Купуйте буржуйки, генератори, економте електроенергію – все, чим нас підтримують. Це ж які мегавати з'їсть це шоу. Кому це зараз потрібно? Тим, хто заробляє і піариться";

"Для кого буде це шоу? Люди без світла сидять, а тут важливе розважальне шоу зі спецефектами. Точно шоу не для людей і не про тяжкі часи";

"У людей у цей час по 5 годин немає світла, геніально. А тут світла на три райони".

Катя Осадча на репетиції фіналу "Голосу країни" / Фото з інстаграму ведучої

Як Катя Осадча відповіла на хейт "Голосу країни"

У коментарях телеведуча нагадала, що станція метро "Хрещатик" закрита з перших місяців війни, адже над нею розташований Урядовий квартал з Кабміном, Офісом президента, Верховною Радою та депутатськими комітетами. Отже, зйомки "Голосу країни" тут ні до чого. Обуреним Осадча порадила створити петицію та збирати голоси.

Станцію закривала не я особисто і не команда "Голосу", скористалися тим, що є. Якщо є питання, чому закрита станція, і є обурення, потрібно скласти петицію, набрати голоси і її розглянуть. Ну, серйозно, дорослі люди, а пишете мені, ніби я особисто пішла, закрила станцію і всіх змусила 9 місяців їздити в об'їзд,

– відповіла Катя Осадча.

"Саме там відбуваються вручення премій, конференції, інтерв'ю президента та ще багато заходів", – додала вона в іншому коментарі.

Катя Осадча відповіла на хейт / Скриншот з інстаграму ведучої