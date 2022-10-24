"Голос країни" повернувся на екрани, тепер учасники розповідають власні історії, які переживають під час війни. На жаль, через повномасштабне вторгнення деякі вокалісти втратили рідних людей.

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Валентин Скрипник про смерть подруги

Блогер Валентин Скрипник розповів, що на початку війни загинула його хороша подруга та одногрупниця. Дівчині було лише 19 років. У неї стався інсульт. Є припущення, що це через жахливі новини, які щодня надходять з різних куточків України.

Дуже важко усвідомлювати, що люди, у яких, по факту, ще все життя попереду, покидають цей світ так рано,

– поділився особистим болем Валентин.

У вокальних боях Скрипник вийшов на сцену разом з Олександром Олещуком. Хлопці товаришують, тому свій виступ вирішили присвятити загиблій подрузі Валентина. Олександр бачив, як сильно Валік переживав її смерть. За ці жахливі 8 місяців загинуло багато молодих хлопців і дівчат, які мали прожити довге і щасливе життя.

Вона завжди буде в серцях тих, хто її знав і хто її любить,

– сказав Олещук про загиблу дівчину.

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Зазначимо, у цьому "двобої" Надя Дорофєєва обрала Олександра Олещука. Валентина Скрипника, на жаль, ніхто не "вкрав", тому він відправився додому.