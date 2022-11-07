"Голос країни" 12 сезон: як Костянтин Меладзе допоміг доньці на шоу

6 листопада на "Голосі країни-12" показали перші нокаути. Надя Дорофєєва прослухала учасників своєї команди, серед яких була Лія Меладзе. Дівчина розповіла, що відомий батько допоміг їй у підготовці виступу.

Лія – донька відомого продюсера Костянтина Меладзе. Під час "нокаутів" дівчина зізналася, що батько взяв участь у підготовці виступу.

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Як Меладзе допоміг доньці на "Голосі країни"

Дівчина боролася за місце у прямих ефірах з піснею гурту "Океан Ельзи" – "На небі". Лія розчулила надзвичайно ніжним і чуттєвим виконанням. Після виступу зізналася, що просила в тата допомоги з аранжуванням.

Насправді я сказала татові, що хочу, щоб пісня була така, ніби я сиджу на хмаринці,

– поділилася вокалістка.

Святослав Вакарчук був дуже зворушений таким виконанням і заспівав разом з Лією. На жаль, дівчина покинула команду Дорофєєвої після виступу іншої конкурсантки. Але продовжить участь в шоу завдяки команді "Другого шансу".

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Зазначимо, вже 20 листопада на "Голосі країни" відбудеться суперфінал. 12 учасників виступлять у прямому ефірі. Команду Наді Дорофєєвої представлятимуть Олександр Свіріденко, Інесса Грицаєнко та Давід Маскиса.