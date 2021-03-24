Голос країни-11: Надя Дорофеєва зізналась, про що найбільше шкодує на шоу

Відома українська співачка Надя Дорофеєва є тренеркою на відомому вокальному шоу "Голос країни". В одному з інтерв'ю зірка зізналась, що їй було дуже важко прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим.

Популярна українська співачка Надя Дорофеєва за останній рік пережила багато змін. Вона розпочала сольну кар'єру, а також стала тренеркою у відомому вокальному проєкті "Голос країни-11". У новому інтерв'ю зірка поділилась розповіддю про труднощі на шоу.

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Про що Надя Дорофеєва найбільше шкодує на шоу

Співачка розповіла, що на останньому етапі вокальних боїв стався момент, про який вона шкодує найбільше за весь час перебування на "Голосі країни-11".

Мені було надзвичайно важко прощатися з блогером Микитою Леонтьєвим. Разом з Сергієм Лазановським вони виконали хіт Христини Соловей "Тримай". За умовами проєкту, я повинна була вибрати когось одного. Микита – молодий хлопець, дуже артистичний, класний, думаю, у нього велике майбутнє, і дуже хочу попрацювати з ним ще,

– розповіла Надя Дорофеєва.

Співачка також розповіла про найскладніший період шоу: "Для мене завжди найбільш напруженим етапом є сліпі прослуховування. Мені подобається бачити артиста, спостерігати за його харизмою, а коли все посилюється ще й голосом, це подвійне задоволення! Але в тому-то й фішка "Голосу", щоб не бачити людини, а тільки слухати й відчувати, намагаючись розпізнати той голос, який прямо проникає в душу", – додала артистка.

Надя Дорофеєва зізналась, що вона часто може проявляти щирі емоції. Її зазвичай розчулюють чуттєве виконання пісень учасників.

Я шалено емпатична людина, і якщо вже мене пробиває, то віддаюся цій емоції повністю. Зазвичай сльози у мене викликає щось дуже добре або сумне. А учасники часто обирали сумні пісні, підкріплюючи їх зворушливими особистими історіями, – це не могло не чіпляти,

– зазначила зірка.