Известная украинская певица Надя Дорофеева является тренером на известном вокальном шоу "Голос страны". В одном из интервью звезда призналась, что ей было очень трудно прощаться с блогером Никитой Леонтьевым.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева за последний год пережила множество изменений. Она начала сольную карьеру, а также стала тренером в известном вокальном проект "Голос страны-11". В новом интервью звезда поделилась рассказом о трудностях в шоу.

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О чем Надя Дорофеева больше сожалет на шоу

Певица рассказала, что на последнем этапе вокальных боев был момент, о котором она сожалеет больше всего за все время пребывания на "Голосе страны-11".

Мне было очень трудно прощаться с блогером Никитой Леонтьевым. Вместе с Сергеем Лазановским они исполнили хит Кристины Соловей "Тримай". По условиям проекта, я должна была выбрать кого-то одного. Никита – молодой парень, очень артистичный, классный, думаю, у него большое будущее, и очень хочу поработать с ним еще,

– рассказала Надя Дорофеева.

Певица также рассказала о сложном периоде шоу: "Для меня всегда самым напряженным этапом были слепые прослушивания. Мне нравится видеть артиста, наблюдать за его харизмой, а когда все усиливается еще и голосом, это двойное удовольствие! Но в том-то и фишка "Голоса", чтобы не видеть человека, а только слушать и чувствовать, пытаясь распознать тот голос, который прямо проникает в душу", – добавила артистка.

Надя Дорофеева призналась, что она часто может проявлять искренние эмоции. Ее обычно умиляют чувственное исполнение песен участников.

Я безумно эмпатический человек, и если уж меня пробивает, то отдаюсь этой эмоции полностью. Обычно слезы у меня вызывает что-то очень хорошо или грустном. А участники часто выбирали печальные песни, подкрепляя их трогательными личными историями, – это не могло не цеплять,

– отметила звезда.