Голлівудський красень: назвали ім'я найсексуальнішого чоловіка планети, – ЗМІ

Щороку імените видання People представляє найсексуальніших чоловіків планети. Якщо минулого року ним став актор Майкл Б. Джордан, то цьогоріч – зірка кіновсесвіту Marvel Кріс Еванс. Найкраще його знають як "Капітан Америка".

Наразі журнал People офіційно ще не оголосив ім'я найсексуальнішого чоловіка, але у Page Six кілька джерел повідомили, що це Кріс Еванс. Зазначають, що кіноактор повинен був отримати це звання ще торік, але потрапив до скандалу в мережі, оскільки випадково злив свою інтимну фотографію. Відтак, тоді звання отримав Майкл Б. Джордан.

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Найсексуальніші знімки Кріса Еванса

Що відомо про Кріса Еванса