Голлівудська зірка з України Іванна Сахно знялась у кліпі Hozier: промовисте відео про війну

Ірландський співак Hozier випустив кліп на пісню Eat Your Young. У відео про війну знялась голлівудська акторка з українським корінням.

Знаменитий ірландський музикант Hozier (Ендрю Бірн) три тижні тому презентував пісню Eat Your Young, яка стала вірусною ще до релізу. 5 квітня він презентував промовистий кліп, у якому несподівано знялась голлівудська акторка з України Іванна Сахно.

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Іванна Сахно у кліпі Hozier

Відеоробота Hozier сповнена сенсів та відгукнеться для українців. Головний герой, якого грає музикант – військовий, якого дружина спершу проводжає на війну, а потім зустрічає. Чоловік повертається травмований у тілі й душі й намагається адаптуватися до життя разом. Жінка у процесі перетворюється на камінь, а у сині росте гнів через нав'язування стандартів.

Разом з тим за головними героями уважно слідкують дорослі та діти, кожні з яких бачать на сцені щось своє: виставу чи ляльковий театр.

На сцені, за якою спостерігають дорослі, герої щось втрачають, коли вони взаємодіють зі своїм світом. На іншій сцені, за якою спостерігають діти, те, що було втрачене, стає видимим,

– поділився Hozier.

Hozier – Eat Your Young: дивіться відео онлайн

Іванна Сахно подякувала команді та музиканту за спільну роботу: "Дякую Ендрю та чудовій команді за те, що втілили цю історію в життя, серця були переповнені емоціями".