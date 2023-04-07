Знаменитый ирландский музыкант Hozier (Эндрю Бирн) три недели назад представил песню Eat Your Young, которая стала вирусной еще до релиза. 5 апреля он представил красноречивый клип, в котором неожиданно снялась голливудская актриса из Украины Иванна Сахно.

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Иванна Сахно в клипе Hozier

Видеоработа Hozier полна смыслов и отзовется для украинцев. Главный герой, которого играет музыкант – военный, которого жена сначала провожает на войну, а затем встречает. Человек возвращается травмирован в теле и душе и пытается адаптироваться к жизни вместе. Женщина в процессе превращается в камень, а в синие растет гнев из-за навязывания стандартов.

Вместе с тем, за главными героями внимательно следят взрослые и дети, каждые из которых видят на сцене что-то свое: спектакль или кукольный театр.

На сцене, за которой наблюдают взрослые, герои теряют что-то, когда они взаимодействуют со своим миром. На другой сцене, за которой наблюдают дети, то, что было потеряно, становится видимым,

– поделился Hozier.

Hozier – Eat Your Young: смотрите видео онлайн

Иванна Сахно поблагодарила команду и музыканта за совместную работу: "Благодарю Эндрю и замечательную команду за то, что воплотили эту историю в жизнь, сердца были переполнены эмоциями".