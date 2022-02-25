Голлівудська зірка з України Іванка Сахно вийшла на протести в Нью-Йорку: "Україну бомблять"

Українська кіноактриса Іванна Сахно вже кілька років проживає у США та будує там кар'єру, проте вона не забуває про Батьківщину. У день наступу Росії на Україну, 24 лютого, вона вийшла з однодумцями на мирний протест.

Після тривалої перерви в інстаграмі (від листопада 2021 року) молода кіноакторка з фільмів "Пік страху", "Трансформери", "Шпигун, який мене кинув" та інших вирішила підтримали свою країну. У ніч з 23 на 24 лютого Іванна опублікувала заяву про те, що Росія напала на Україну.

Важливо Вкотре підтримали: Віра Фарміга та Кетрін Винник знову поширили слова підтримки українцям

У своєму дописі вона коротко описала ситуацію в Україні і закликала своїх шанувальників та колег вийти разом з нею на протест у Нью-Йорку. Вона написала дату та час події, а також закликала долучатись до діаспорної платформи Razom for Ukraine. Зокрема, залишила у біографії профілю лінк для фінансової допомоги українській армії.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Вдень 24 лютого Сахно вийшла на мітинг із сотнями українців та американців, які мали з собою синьо-жовті прапори, а також плакати із закликами зупинити війну.

"Нью-Йорк. Йдемо маршем до Генерального консульства Російської Федерації. Будь ласка, прийдіть. Слава Україні!" – написала зірка.

"Метро використовують як бункер"

Щоб слідкувати за усією хронологією події війни Росії з Україною – читайте тут

У п'ятницю, 25 лютого, Іванна Сахно опублікувала ще один, не менш зворушливий допис, де показала рідну станцію метро у Києві, який тепер став сховищем від бомбардувань.

Зараз це моє рідне метро у Києві. Місце, де я щоранку вранці відправлялась до школи, де ми з родиною їхали на марші Помаранчевої революції в 2004 році та Революції Гідності в 2013 році. Єдиний народ моєї країни використовує зараз як бункер,

– наголосила акторка.

"Україну бомблять. Коли я це говорю, мій район захоплюють. Це терористичний акт", – констатувала Іванна та закликає НАТО закрити авіапростір України, оскільки країна не може контролювати власне небо.

"Люди гинуть. Санкції дуже цінуються, але вони для довгострокового прогресу. Санкції не завадили Путіну продовжити вторгнення сьогодні вранці. Санкції не заважають російським ракетам влітати в будівлі з цивільними. Санкції не заважають російським танкам пройти мою Батьківщину. Санкції не заважають дітям втратити батька на війні", – додала 24-річна дівчина.



Метро Києва, де люди переховувались вночі від бомбардувань / Фото з інстаграму акторки

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!