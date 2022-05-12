Go_A пояснив, чому Kalush Orchestra не може сказати про "Азовсталь" зі сцени Євробачення

Після виходу Kalush Orchestra у фінал Євробачення-2022 мережа просить гурт розповісти світу про Маріуполь та "Азовсталь". Зокрема до цього закликають Alina Pash та репер Otoy. Однак солістка Go_A заявила, що хлопці не мають на це права.

Репери з гурту Kalush Orchestra поїхали на Євробачення-20222 і стали рупором України на міжнародній арені. Тож користувачі інстаграму благають їх використати цей шанс, щоб розповісти світу про трагедію в Маріуполі, щоб домогтися екстракції з "Азовсталі".

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Kalush Orchestra просять заговорити про Маріуполь та "Азовсталь" на Євробаченні

У своєму інстаграмі з 89-тисячною аудиторією до Kalush Orchestra звернулася Alina Pash, яка поступилася їм місцем на Євробаченні. Вона просить реперів виступити з закликом "організувати процедуру екстракції наших військових з Маріуполя", хоч і розуміє, що подібні заяви можуть коштувати Україні перемоги.

І навіть якщо організатори насміляться застосувати будь-які санкції до України через політичне звернення зі сцени, то вибухне скандал, котрий надасть ще більшої гучності голосу України, ще більших шансів дійсно організувати процедуру екстракції наших воїнів із Маріуполя,

– вважає Alina Pash.

"Жодна перемога на конкурсі не вартує людського життя, тож цей ризик потрібно приймати", – додала артистка.

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До Kalush Orchestra також звернувся репер зі Львова Otoy, брат якого вважається зниклим безвісти на "Азовсталі". Його підтримали більш як 26 тисяч користувачів.

"Гурт Kalush має унікальну особливість бути найгучнішим народним рупором у ситуації, що склалася перш за все на "Азовсталі". Вимагайте від гурту Kalush згадки про вимогу процедури екстракції та рятування усіх захисників, поранених "Азовсталі". Представники гурту будуть казати, що будь-які висловлювання неможливі через правила конкурсу, але чи можемо ми допустити бодай думку, що хтось з представників конкурсу буде проти висловлювання гурту в боротьбі за життя українських воїнів?" – написав Otoy.

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У коментарях до допису Otoy солістка гурту Go_A, який представляв Україну на Євробаченні-2021, нагадала, що це аполітичний конкурс, тож подібні заклики не тільки заборонені правилами, а й нецікаві публіці, яка чекає свята.

Найбільш образливо тут навіть не дискваліфікація і штраф, а те, що це не та аудиторія. Там всім це по барабану. У людей свято,

– пояснила Катерина Павленко з Go_A.

Скриншот з інстаграму Otoy

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