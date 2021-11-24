Go_A підкорює Європу: гурт виступив у Литві та на The Voice of Poland

Український колектив Go_A після приголомшливого виступу на Євробаченні продовжує завойовувати серця європейських слухачів. Цього року музиканти вже тричі виступали в Литві, а тепер ще й стали запрошеними гостями шоу The Voice of Poland.

Концерт у Литві

20 листопада колектив виступив у Вільнюсі. За декілька годин до початку концерту найвідданіші шанувальники чекали гурт біля Avia Solutions Group Arena – одного з найбільших стадіонів міста.

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З перших хвилин концерту литовська публіка підспівувала солістці українського гурту Катерині Павленко. Концерт Go_A побудували так, щоб тримати публіку в тонусі та не дати шансу втомитися – балансували між спадом і наростанням емоцій, виконуючи ліричні та запальні хіти. Прихильники занурювалися в казкову атмосферу й танцювали до нестями.

Go_A виступили у Вільнюсі: дивіться відео онлайн

Також артисти підготували декілька сюрпризів:

презентували нові треки;

акапельно заспівали зворушливий народний мотив "Видно річку здалека";

під час пісні Shum Катерина запросила публіку заспівати разом із нею всередині арени.

Фанати співають разом із Go_A: дивіться відео онлайн

А після концерту шанувальники не хотіли відпускати колектив. Вони фотографувалися, обіймалися та обмінювалися подарунками.

Go_A в Литві / Фото пресслужби

Гастролі в Польщі

Згодом музиканти відправилися у Варшаву, де виступили як ексклюзивні гості півфіналу шоу The Voice of Poland. Підготовка до виступу була на найвищому рівні – шалений драйв номеру, спецефекти, сценічна постановка. У соціальних мережах глядачі шоу засипали Go_A компліментами:

"Ви нас українізуєте".

"Досі мурашки".

"Богиня українського техно-фолку".

Виступ Go_A на The Voice of Poland: дивіться відео онлайн

Go_A на The Voice of Poland / Фото пресслужби

Зимові гастролі Європою

Взимку в колективу заплановані тури містами Бельгії та Нідерландів:

сольний концерт в легендарному Ziggo Dome в Амстердамі;

виступ на найбільшому європейському музичному шоукейсі ESNS (Eurosonic Noorderslaag).



Go_A на гастролях / Фото пресслужби