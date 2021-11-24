Go_A підкорює Європу: гурт виступив у Литві та на The Voice of Poland
Джерело:24 канал
Український колектив Go_A після приголомшливого виступу на Євробаченні продовжує завойовувати серця європейських слухачів. Цього року музиканти вже тричі виступали в Литві, а тепер ще й стали запрошеними гостями шоу The Voice of Poland.
Концерт у Литві
20 листопада колектив виступив у Вільнюсі. За декілька годин до початку концерту найвідданіші шанувальники чекали гурт біля Avia Solutions Group Arena – одного з найбільших стадіонів міста.
Дивіться також Настя Каменських і зірка тіктоку Вася Демчук здивували спільною піснею: романтичне відео
З перших хвилин концерту литовська публіка підспівувала солістці українського гурту Катерині Павленко. Концерт Go_A побудували так, щоб тримати публіку в тонусі та не дати шансу втомитися – балансували між спадом і наростанням емоцій, виконуючи ліричні та запальні хіти. Прихильники занурювалися в казкову атмосферу й танцювали до нестями.
Go_A виступили у Вільнюсі: дивіться відео онлайн
Також артисти підготували декілька сюрпризів:
- презентували нові треки;
- акапельно заспівали зворушливий народний мотив "Видно річку здалека";
- під час пісні Shum Катерина запросила публіку заспівати разом із нею всередині арени.
Фанати співають разом із Go_A: дивіться відео онлайн
А після концерту шанувальники не хотіли відпускати колектив. Вони фотографувалися, обіймалися та обмінювалися подарунками.
Go_A в Литві / Фото пресслужби
Гастролі в Польщі
Згодом музиканти відправилися у Варшаву, де виступили як ексклюзивні гості півфіналу шоу The Voice of Poland. Підготовка до виступу була на найвищому рівні – шалений драйв номеру, спецефекти, сценічна постановка. У соціальних мережах глядачі шоу засипали Go_A компліментами:
- "Ви нас українізуєте".
- "Досі мурашки".
- "Богиня українського техно-фолку".
Виступ Go_A на The Voice of Poland: дивіться відео онлайн
Go_A на The Voice of Poland / Фото пресслужби
Зимові гастролі Європою
Взимку в колективу заплановані тури містами Бельгії та Нідерландів:
- сольний концерт в легендарному Ziggo Dome в Амстердамі;
- виступ на найбільшому європейському музичному шоукейсі ESNS (Eurosonic Noorderslaag).
Go_A на гастролях / Фото пресслужби