Не витримала шалену енергетику, – Go_A двічі репетирував виступ перед Євробаченням через техніку

Українська співачка Катерина Павленко з гурту Go_A вже сьогодні, 18 травня, виступить у першому півфіналі Євробачення-2021. Днем раніше відбулась генеральна репетиція, де в українців були технічні проблеми зі звуком, а також артистка показала свій образ, в якому вийде на сцену.

У першому півфіналі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить під номером 15. Перед важливою подією, яку чекали 2 роки, 17 травня відбулась генеральна репетиція – перед цим український колектив двічі репетирував свій виступ на сцені Роттердаму у Нідерландах.

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Але українцям з Go_A потрібно було двічі зіграти на репетиції, оскільки у них виникли технічні проблеми зі звуком. Як зазначили у Суспільному, така ж проблема була і в представників Румунії та Мальти. Все ж, для цього і є репетиції, аби усунути всі проблеми перед конкурсом. Зокрема, репетиції учасників записують на відео, аби в разі проблем під час трансляції конкурсу показати запис.

Сьогодні вночі у нас було два виступи на генеральній репетиції Євробачення-2021 перед журі. Навіть техніка не витримала нашу шалену енергетику. Але технічні проблеми зі звуком не завадили нам достойно виступити,

– написав гурт Go_A у своєму інстаграмі.

Незважаючи на це, позиції колективу на Євробаченні-2021 – чудові. Серед усіх 39-ти учасників конкурсу букмекери віддають їм 8 місце, а у першому півфіналі – третє. Тому варто сподіватись, що Катерина Павленко та її колеги потраплять у фінал шоу, аби гідно ще раз представити Україну та поборотись за перемогу.

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Образ Катерини Павленко на Євробаченні-2021

На першій репетиції Катерина Павленко одягнула зелену шубу, про яку вона співає у пісні SHUM. Однак на генеральній репетиції стилісти підібрали Катерині дещо інший образ – чорну сукню з екошкіри та металеву брошку на грудях, чорну прикрасу-обруч на голову та макіяж у стилі smoky eyes. Незмінною родзинкою вбрання Павленко стане зелена шуба.