З автографом: на аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна за величезну суму

Днями на аукціоні продали розтрощену гітару Курта Кобейна. Її фронтмен гурту Nirvana розбив ще на початку 1990-х під час написання культового альбому Nevermind.

Про це повідомив аукціонний дім Julienʼs Auctions. Початкова ціна гітари становила 60 тисяч доларів, проте продали її на аукціоні за величезну суму.

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За неї заплатили майже 596 тисяч доларів. На ній свого часу залишили автографи всі учасники гурту – Курт Кобейн, Кріс Новоселич і Дейв Грол.

Зазначимо, що інструмент був розтрощений, але пізніше його зібрали. Та все ж, через пошкодження на цій гітарі неможливо грати.

Додамо, що також на аукціоні з молотка пішов знаменитий рекламний плакат Nirvana для альбому Nevermind з хлопчиком під водою. Лот забрали за 10 400 доларів. На ньому також є підписи всіх учасників групи.

Ця обкладинка, на якій зображена оголена дитина під водою в басейні, що тягнеться до доларової банкноти, стала культовою та вважається одним з найбільш впізнаваних образів в попкультурі.

До слова, Спенсер Елден, який зображений на обкладинці альбому Nevermind, кілька років тому вирішив засудити відомий колектив за використання свого фото. У позові чоловік вимагав моральної компенсації за зображення його статевих органів. Проте у вересні 2022 року він програв суд проти Nirvana.