Андрій Бєдняков показав, як у центрі окупованого Маріуполя співають гімн України: відео до мурах
Джерело:інстаграм Андрія Бєднякова
Телеведучий Андрій Бєдняков ні на мить не забуває про рідний Маріуполь, який росія окупувала у травні. Там усіляко намагаються впровадити "русскій мір", але народ не зламати. Днями у центрі міста співали гімн України.
Днями пізно ввечері в Маріуполі, де померла мама Андрія Бєднякова, звучав гімн України. Це попри те, що місто майже чотири місяці живе в повній російській окупації.
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Як в окупованому Маріуполі співали гімн України
З відео видно, що гімн України лунав у центрі Маріуполя – на площі Свободи, де вціліли голуби миру. "Ще не вмерла України" відважні містяни співали хором, і звучала ця державна пісня як крик душі.
Маріуполь – це Україна. Маріуполь. Центр міста. Гімн України. скабєєва не покаже,
– підписав Андрій Бєдняков.
Як на гімн України в Маріуполі реагують у мережі
Фоловери Андрія Бєднякова захоплені сміливістю маріупольців, які наважилися заспівати "Ще не вмерла України" попри російську окупацію:
- "Свої люди на своїй землі";
- "Маріуполь – це Україна. І не інакше";
- "Боже, до сліз. Стільки втратити, стільки пережити і мати такий незламний дух! Маріупольці – ви неймовірні";
- "Ви чудесні, маріупольці. Тримайтеся там з усіх сил. Ви обов'язково повернетеся додому";
- "Вірю, що наші ЗСУ скоро виженуть москалів і з нашого Маріуполя";
- "Наше незламне місто";
- "Сміливі люди".