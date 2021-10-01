Гейлі та Джастін Бібери святкують третю річницю весілля: згадуємо, як це було

Американське подружжя Гейлі Болдвін та Джастіна Бібера одружилось 30 вересня 2018 року і напередодні святкувало "шкіряну" річницю весілля. Зірки обмінялись привітаннями в соцмережах та отримали чимало теплих слів від їхніх фанатів.

Весілля Джастіна та Гейлі чимало ЗМІ обговорюють досі, а фанати не можуть змиритись з тим, що він одружився з моделлю, а не зі співачкою Селеною Гомес. Нещодавно вони навіть публічно почали "травити" Гейлі на червоній доріжці, через що та розплакалась.

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Але весільна церемонія, сукня та загалом дійство досі є об'єктами бажань багатьох жінок та чоловіків. Якось Джастін Бібер розповідав, що організацією свята повністю займалась Гейлі Бібер, і за це він їй неймовірно вдячний. У день весілля він залишив миле привітання своїй дружині та фото з дійства.

"З річницею весілля, малятко. Люблю тебе. До Місяця", – написав 27-річний канадський виконавець.



Джастін та Гейлі Бібери святкують третю річницю весілля / Фото з інстаграму співака

Лаконічний допис розмістила і Гейлі: "9.30", – такі цифри символізують дату їхнього одруження, 30 вересня.



Бібери в день одруження у 2018 році / Фото з інстаграму моделі

Яким було весілля пари

Для особливого дня одруження Гейлі Бібер обрала приталену довгу сукню з відкритою спиною та зоною декольте від засновника бренду Off-White Вірджіла Абло. В одному зі своїх інтерв'ю після одруження Гейлі розповідала, що завжди мріяла, щоб плаття для неї створив саме Вірджіл, який раніше ніколи не створював подібні плаття.

"Я просто відчуваю, що мій стиль і вуличний стиль є частиною того, ким я є, і Вірджіл завжди був в полі мого зору з самого початку, і я просто відчуваю, що це круто бачити таке плаття від нього", – ділилась Болдвін. Весільну сукню доповнювала довга фата (3,65 метра) з фірмовим логотипом Абло та написом "Поки смерть не розлучить нас". Також на ній була обручка від Tiffany за 500 тисяч доларів і сережки з діамантами за 123 тисячі доларів.

Весілля Гейлі та Джастіна Біберів / Фото Vogue

Друга весільна сукня у Гейлі була від бренду Ralph & Russo. Ніжна шовкова сукня ледь оголювала ногу зірки і зав'язувалась на шиї.



Друга весільна сукня Гейлі Бібер / Фото Vogue

Щодо нареченого, то він був одягнений у смокінг чорного кольору з білою сорочкою та метеликом, а образ доповнював годинник Audemars Piguet за 100 тисяч доларів.



Джастін і Гейлі Бібери в день весілля / Фото Vogue

Церемонія одруження пари пройшла на курорті Montage Palmetto Bluff в Південній Кароліні попри те, що вони носили обручки раніше і, ймовірно, уклали офіційний шлюб перед весіллям. Вінчання пройшло у каплиці Сомерсет на території розкішного готелю. Серед зіркових гостей можна було побачити Еда Ширана, Кендалл і Кайлі Дженнер, Ашера і Джейдена Сміта.

Весілля Гейлі та Джастіна Біберів / Фото Vogue