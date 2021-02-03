Гейлі Бібер розповіла про боротьбу Джастіна з хворобою Лайма і проблеми через критику в мережі

Успішна американська модель Гейлі Бібер одружена зі співаком Джастіном Бібером. Вона розповіла про боротьбу коханого з хворобою Лайма і свою боротьбу з критикою в соцмережах.

Джерело: People

Успішна американська модель та дружина канадського виконавця Джастіна Бібера дала відверте інтерв'ю, де розповіла про боротьбу коханого з хворобою Лайма і те, як вона справляється з критикою в соцмережах.

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Гейлі Бібер про боротьбу Джастіна з хворобою Лайма

Джастінові Біберу діагностували хворобу Лайма на початку 2020 року. Його дружина вже перехворіла нею, тому допомагає коханому впоратися з симптомами.

Хвороба Лайма – це інфекційне захворювання з ураженням шкіри, нервової і серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату. Хвороба Лайма може закінчитися летальним результатом або інвалідністю. Зазвичай, люди заражаються хворобою через укуси кліщів.

Гейлі Бібер розповіла, що хвороба Лайма змушує серйозніше задуматися про своє здоров'я й звертати увагу на всі симптоми. Складнощі полягають і в тому, що багато хто не вірить в існування цього захворювання.

Зараз з хворобою Лайма бореться мій чоловік. Він дуже серйозно занурений в це питання. Головне в цій справі – знайти правильних лікарів, які докопаються до суті будь-яких проблем зі здоров'ям, які можуть у вас виникнути,

– розповіла Гейлі Бібер.



Гейлі та Джастін Бібери / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Гейлі Бібер про реакцію на критику в соцмережах

Модель є публічною особистістю, тому часто стикається з зайвою та негативною увагою від публіки чи преси. Вона зізналась, що ходить до психотерапевта, де роздумує над своїми почуттями. Також їй допомагає те, що зірка може ділитися проблемами з Джастіном Бібером, який був знайомий з медійністю з юнацького віку.

Окрім того, Гейлі Бібер часто молиться, займається фізичними вправами та іноді робить перерви в користуванні соцмережами. Так вона почувається менш пригніченою. До того ж, модель закрила коментарі під дописами в соцмережах.

"Я не читаю коментарів. Я закриваю свої коментарі на своїй особистій сторінці, тому коментувати можуть лише люди, за якими я стежу. Це насправді великі зміни для мене, бо всі ці люди писатимуть тільки позитивні коментарі", – сказала Гейлі.