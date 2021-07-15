Гейлі Бібер прокоментувала вірусне відео "сварки" з чоловіком

Відео, на якому Джастін Бібер підвищує голос на дружину Гейлі та активно розмахує руками поряд з нею, стало вірусним. У мережі це сприйняли за публічну сварку подружжя, однак модель спростувала чутки й прокоментувала ролик.

24-річну Гейлі Бібер обурили чутки, що вона нещаслива у шлюбі з Джастіном Бібером і потерпає від аб'юзу. Модель розвіяла припущення стривожених фанів і запевнила, що чоловік завжди огортає її любов'ю. За її словами, так було й минулих вихідних після концерту співака в Лас-Вегасі.

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Пригадую, наскільки прекрасними були минулі вихідні. Я чудово провела час і була оточена великою любов'ю. Будь-який інший виклад фактів, що поширився навколо, брехливий. Не вірте негативу цих кретинів",

– написала Гейлі Бібер.

Емоційне пояснення зірка доповнила новим романтичним селфі з Джастіном Бібером. Подружжя сфотографувалося під час поцілунку й вкотре підкорило 36-мільйонну аудиторію моделі.

Джастін Бібер з дружиною Гейлі / Фото з інстаграм-сторіс моделі

Додамо, на чутки реагували ті фани Бібера, які були на його концерті в Лас-Вегасі. Вони запевнили публіку, що жодної сварки між співаком і моделлю не було. Як стверджують очевидці, після концерту артист був на емоціях:

"Він не кричав, і ми були свідками того, що сталося. Він був на адреналіні від виступу";

"Він не злився на Гейлі і не кричав на неї. Я ненавиджу те, що його завжди зображали поганим хлопцем, коли він таким не є".

Зазначимо, чутки про нещасливі стосунки Джастіна та Гейлі підігріло останнє зізнання Бібера про недовіру одне до одного у перший рік шлюбу. Він пояснює це тим, що вони одружились, маючи багато психологічних травм, і не хотіли розповідати дуже особисте, бо боялись реакції партнера.