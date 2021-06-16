Американська модель не соромиться демонструвати оголене тіло понад 35-мільйонній аудиторії підписників в інстаграмі. Знаменитість часто публікує сексуальні кадри, якими розбурхує мережу.

Спекотно 62-річна Мадонна ледь втримала груди в шкіряному бюстгальтері: зухвалі селфі

Днями зірка оприлюднила гарячу чорно-білу світлину. Гейлі сфотографувалася, приймаючи літній душ на вулиці. Вона позувала спиною до камери у відвертому купальнику з квітковим принтом, що складався з бюстгальтера й трусиків з високою посадкою, які оголили пружні сідниці. Саме апетитні форми найбільше привернули увагу шанувальників зірки.

Волосся Бібер було мокре, а на її обличчі не було макіяжу. Дівчина сміливо демонструє натуральну вроду, вкотре доводячи, що жінка може бути бездоганною завжди.



Гейлі Бібер показала оголені сідниці / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Раніше модель показувала, як засмагала, лежачи на траві у красивому купальнику. Тоді Гейлі похизувалася пишними грудьми.