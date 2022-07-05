Майбутня королева-консорт Камілла знялась для журналу: Кейт Міддлтон стала її фотографом

Герцогиня Корнуольська 17 липня святкуватиме 75 років, тому з нагоди такої дати вона стала зіркою журналу Country Life Magazine. За фотографа вона покликала свою невістку Кейт Міддлтон.

Спеціальне пам'ятне видання з Каміллою вийде у середу, 13 липня. На титульній сторінці майбутня королева-консорт сидить на лавці у зеленому саду поруч з горщиком квітів. Вона одягнула ніжно-блакитну сукню у білий квітковий принт та блакитний кардиган поверх.

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Герцогиня Корнуольська у саду власного маєтку / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус



Камілла на обкладинці Country Life Magazine / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус

Оскільки Камілла не лише постала на обкладинці, а й стала запрошеним редактором, то запросила до роботи Кейт Міддлтон. Зйомка відбулась у будинку Камілли у Вілтширі, Ray Mill House. Судячи з фото, жінки весело провели час разом.



Кейт Міддлтон фотографувала Каміллу / Фото з інстаграму Кларенс-Хаус

Варто додати, що Кейт Міддлтон давно займається професійною фотографією. Майже усі офіційні портрети королівської сім'ї з нагоди днів народжень виконує саме вона. До прикладу, вона щороку фотографує своїх дітей принца Джорджа, Луї та принцесу Шарлотту.