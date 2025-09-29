Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Войтуна. Блогер уже встиг побувати на морі та опублікував кілька фото і відео з міста Малага.

Я перепрошую, але я втомився подорожувати. Мені це подобається: ось ці пальми, ось це все. Воно все гарне, я не сперечаюсь. Але я втомився вже подорожувати,

– сказав Валентин Войтун в Instagram Stories.

Валентин Войтун в Іспанії / відео з інстаграму блогера

Сьогодні вранці хлопець повідомив, що переселяється в інший готель, який розташований ближче до моря. Блогер зізнався, що попередній задорогий для нього – одна доба коштує 100 євро.

Валентин Войтун у місті Малага (Іспанія) / Фото з інстаграму блогера

Для довідки! В інтерв'ю "Радіо Свобода" Валентин Войтун розповів, що поїхав за кордон, щоб заробити гроші. Блогер хоче купити будинок або квартиру і відкрити заклад. Хлопець зазначив, що повернеться в Україну, коли заробить конкретну суму – йдеться про 30-40 тисяч євро.

Як Валентин Войтун став популярним?