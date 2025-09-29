Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Войтуна. Блогер уже встиг побувати на морі та опублікував кілька фото і відео з міста Малага.
Я перепрошую, але я втомився подорожувати. Мені це подобається: ось ці пальми, ось це все. Воно все гарне, я не сперечаюсь. Але я втомився вже подорожувати,
– сказав Валентин Войтун в Instagram Stories.
Валентин Войтун в Іспанії / відео з інстаграму блогера
Сьогодні вранці хлопець повідомив, що переселяється в інший готель, який розташований ближче до моря. Блогер зізнався, що попередній задорогий для нього – одна доба коштує 100 євро.
Валентин Войтун у місті Малага (Іспанія) / Фото з інстаграму блогера
Для довідки! В інтерв'ю "Радіо Свобода" Валентин Войтун розповів, що поїхав за кордон, щоб заробити гроші. Блогер хоче купити будинок або квартиру і відкрити заклад. Хлопець зазначив, що повернеться в Україну, коли заробить конкретну суму – йдеться про 30-40 тисяч євро.
Як Валентин Войтун став популярним?
Нагадаємо, що Валентин Войтун скористався можливістю, коли уряд дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.
Після цього хлопець став героєм мему. Коли він перетнув українсько-польський кордон, то записав відео "Я в Польщі", яке швидко розлетілося мережею і вже набрало понад 10 мільйонів переглядів у тіктоці.
За цей час блогер встиг побувати в Німеччині, Чехії, а днями – навіть у Парижі.
Нещодавно Валентин ненадовго приїжджав в Україну.