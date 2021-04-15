Герой американського "Холостяка" оголосив про свою гомосексуальність

Головний герой американського "Холостяка" 29-річний Колтон Андервуд зізнався в гомосексуальності. Він запам'ятався публіці як "незайманий холостяк" і зрештою пояснив, чому не міг зав'язати стосунки з жінками.

Колишній професійний футболіст та учасник "Холостяка" 2019 року здійснив камінг-аут в ефірі ранкового шоу Good Morning America. Він зізнався, що ще в 6-річному віці "почувався іншим" і був емоційнішим, ніж інші хлопці в його класі.

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Ще до закінчення середньої школи він зрозумів, що "хлопці та чоловіки приваблюють його більше", ніж протилежна стать. Однак він роками соромився зізнатися собі в цьому. Карантин допоміг йому бути чесним з собою і відкритися близьким. Саме завдяки підтримці сім'ї та друзів він знайшов у собі мужність оголосити про гомосексуальність.

Я давно тікав від самого себе. Я довгий час ненавидів себе. Я гей. Я змирився з цим на початку цього року і обмірковував це. Наступний крок – повідомити про це людям,

– заявив учасник "Холостяка".

Раніше він був переконаний, що швидше накладе на себе руки, ніж оголосить, що гей. У Лос-Анджелесі був момент, коли він "не збирався прокидатися". Колтон навіть під'їжджав до краю скелі й був готовий покінчити життя самогубством. "Холостяк" так тікав від себе, що ніколи не мав "емоційного зв'язку" з чоловіками.

"Я ніколи не дозволяв собі цього. Я шукаю когось, хто може підштовхнути мене і кинути мені виклик на всіх великих шляхах", – поділився Колтон Андервуд.

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Знаменитість публічно вибачився перед учасницями "Холостяка", які боролися за його серце, та Кессі Рендольф, з якою намагався побудувати стосунки після проєкту. Він зізнався, що закохався в дівчину по-справжньому, однак шкодує, що завдав їй болю та емоційного стресу.

"Я хотів вибачитися за те, як все закінчилося. Я все зіпсував. Якщо чесно, я кохав її за все, і мені важко чітко пояснити свої емоції, коли я був у стосунках з нею. Очевидно, всередині мене було протистояння", – підкреслив 29-річний герой "Холостяка".

Зазначимо, пара, яка склалася у фіналі реаліті-шоу, драматично розірвала стосунки через півтора року в травні 2020-го. За кілька місяців дівчина подала судову заборону на колишнього через переслідування, яку відкликала у листопаді.