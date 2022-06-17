Гелена Крістенсен і Ясмін Гаурі зустрілися вперше за 25 років: як виглядають супермоделі 90-х

Данська супермодель 90-х Гелена Крістенсен та її колега по модному подіуму Ясмін Гаурі вперше зустрілися через 25 років. Щемливий кадр Гелена опублікувала у своєму інстаграмі.

Знамениті супермоделі Гелена Крістенсен та Ясмін Гаурі були справжніми зірками у 90-х роках. Дівчата купалися у славі та дефілювали на показах найвідоміших світових брендів.

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53-річна Гелена та 51-річна Ясмін вперше зустрілися через 25 років після спільного показу, де вони вийшли разом презентувати вбрання бренду Christian Lacroix.

Супермоделі зустрілися разом, випили кави та зробили спільне селфі. Гелена Крістенсен опублікувала не лише щемливий допис, але й показала відеоролик їхнього показу, який відбувся 25 років тому.

Це сталося. Вперше з 1997 року! Люблю цю дівчину і дуже сумую за нею, так приємно бачити її і знову обіймати,

– написала Гелена у дописі.

Унікальне фото супермоделей прокоментувала Белла Хадід та написала, що "легенди об’єдналися". Модель Ембер Валетта також зазначила, що жінки дуже красиві і вона сильно сумує за ними.

Допис Гелени Крістенсен прокоментувала й сама Ясмін Гаурі. Жінка зазначила, що не може повірити в те, що Гелена анітрохи не змінилася.

Я не можу повірити в те, що тине змінилася ані трішки! Я так скучила за нашими пригодами і за тобою такою прекрасною – зовнішньою і внутрішньою,

– заявила Ясмін Гаурі.



Гелена Крістенсен та Ясмін Гаурі / Фото з інстаграму

Гелена Крістенсен у 90-х роках вважалася однією з найпопулярніших моделей у світі. Її нерідко називали однією з найвродливіших жінок на планеті. Знамениті модельєри просто обожнювали її. Джанні Версаче захоплювався її фігурою, Джон Гальяно підкреслював силу її характеру і яскраву харизму, Карл Лагерфельд надихався її ногами.

Фотограф Герб Рітц називав її найгарнішою жінкою у світі. Саме він зняв Гелену 1994 року для календаря Pirelli, і цю фотосесію досі вважають однією з найуспішніших за всю історію календаря.

Найбільшу популярність данка здобула завдяки співпраці з білизняним гігантом Victoria's Secret. Саме Гелена довгі роки відповідала за сексуальний підтекст бренду.

Ясмін Гаурі у 90-х роках називали "лебедем Сходу" або "трояндою Сходу", а все через те, що дівчина народилася в сім’ї пакистанця та німкені. У 17-річному віці Ясмін розпочала свою кар’єру в кращих традиціях знаменитостей. У McDonald's, де вона працювала, дівчину помітив скаут та запросив у модельне агенство. Батько-мусульманин лютував через знімки дівчини оголеною по пояс, тож Ясмін змушена була буквально тікати до Нью-Йорка, де й розпочалася її кар’єра супермоделі.

У 1990 році Гаурі починає працювати в Versace. До кінця 1990 року модель двічі з'являється на обкладинці журналу Elle. Через рік стає обличчям Christian Dior та бере участь у численних показах мод, а її обличчя не сходить з обкладинок модних журналів.



Ясмін Гаурі на показі у 1990-х роках