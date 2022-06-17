Для липневого номера британського видання Vogue Бейонсе приміряла естравагантні аутфіти та знялася для обкладинки в ефектному аутфіті.

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Фотограф зазнімкував співачку верхи на коні, який стояв на танцполі. 40-річна зірка приміряла оксамитову чорну сукню та габаритний головний убір, який довершував її look.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British

Знаменитість позувала перед камерою фотографа Рафаеля Паваротті. Вона приміряла розкішну сукню Schiaparelli з об’ємним стоячим капюшоном із золотого метала. Неочікувано її look довершувала коротка чолка та масивні сережки у вигляді позолочених Сатурнів.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British

Головний редактор британського глянцю Vogue Едвард Еннінфул виступив стилістом зйомки. Саме він придумав для Бейонсе фантастичне вбрання та розкішний антураж.

Для зйомки були використані концертні атрибути. Так, співачка позувала на величезній кулі у рожевому взутті зі зміїної шкіри та величезних підборах та платформі. Зірка також приміряла вінілове рожеве пальто та червоні лаковані ботфорти.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British

Своєю новою обкладинкою та фотосесією R&B-діва анонсувала випуск нового альбому. Від релізу останньої платівки Lemonade пройшло вже 6 років. За нього знаменитість отримала премію Греммі.

Новий альбом матиме назву Renaissance, а слухачі зможуть почути його вже 29 липня. Бейонсе розповіла в інтерв’ю, що почала працювати над новими композиціями в період карантину, тож після того, як поринула знову в музику, готова виходити на сцену та підкорювати фанатів новими піснями.



Розкішна фотосесія Бейонсе / Фото з Vogue British

Що цікаво, нещодавно в американських ЗМІ "вибухнула" новина про абсолютно дорослий та яскравий вигляд старшої доньки Бейонсе та Jay Z – Блю Айві Картер.



Дівчинка неймовірно схожа зі своєю мамою. І справа не лише у зовнішності, а й манерах та міміці. Користувачі знайшли фото молодшої Бейонсе та порівняли її з Блю Айві – і схожість просто вражає!



Неймовірна схожість Блю Айві з матусею / Фото з соцмереж