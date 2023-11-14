Чекайте на нову музику, – Гайтана оголосила про повернення на сцену після семирічної перерви

Після тривалої перерви Гайтана знову з'явилася в українському інформаційному просторі. Вона оголосила про завершення співпраці з музичним холдингом Lavina Music. Тож співачка розпочинає новий розділ у своїй творчості.

Знаменитість наголосила, що тепер вона "капітан свого корабля" і потішила шанувальників заявою про музичні прем'єри.

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Гайтана розпочинає новий етап у кар'єрі

Артистка розірвала відносини з компанією Lavina Music, з якою співпрацювала ще з 2003 року, підкресливши відсутність будь-яких фінансових або творчих конфліктів. Відповідно до угоди, виконавиця успішно забезпечила права на всі пісні, альбоми та музичні кліпи, створені під час її співпраці з лейблом.

Відтепер — я капітан свого корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії,

– зазначила співачка.

Реакція мережі

Фани зраділи мирному розірванню угоди з музичним лейблом і чекають на нові пісні від виконавиці.

"Чекаємо дуже і дуже нової музики";

"Все найкраще попереду";

"Так класно, що права на пісні лишили";

"Чекаю на ваше повернення";

"Гайтана, нехай новий етап буде неймовірною мандрівкою. Ви дуже талановита та добра людина, фантастична жінка";

"Дуже чекаю нові пісні та мрію побувати на вашому концерті в Києві".

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