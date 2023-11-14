Знаменитість наголосила, що тепер вона "капітан свого корабля" і потішила шанувальників заявою про музичні прем'єри.

Не пропустіть Слава Дьомін розсекретив ймовірне місцеперебування Гайтани: де тепер живе співачка

Гайтана розпочинає новий етап у кар'єрі

Артистка розірвала відносини з компанією Lavina Music, з якою співпрацювала ще з 2003 року, підкресливши відсутність будь-яких фінансових або творчих конфліктів. Відповідно до угоди, виконавиця успішно забезпечила права на всі пісні, альбоми та музичні кліпи, створені під час її співпраці з лейблом.

Відтепер — я капітан свого корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії,
– зазначила співачка.

Реакція мережі

Фани зраділи мирному розірванню угоди з музичним лейблом і чекають на нові пісні від виконавиці.

  • "Чекаємо дуже і дуже нової музики";
  • "Все найкраще попереду";
  • "Так класно, що права на пісні лишили";
  • "Чекаю на ваше повернення";
  • "Гайтана, нехай новий етап буде неймовірною мандрівкою. Ви дуже талановита та добра людина, фантастична жінка";
  • "Дуже чекаю нові пісні та мрію побувати на вашому концерті в Києві".

Творчість Гайтани: що відомо

  • Виконавиця здобула величезну популярність на початку 2000-х. Серед найпопулярніших її пісень є треки "Два вікна", "Шаленій", "Танці" та багато інших.
  • Крім того, артистка представляла Україну на Євробаченні 2012 у Баку, де захопила публіку піснею Be My Guest.
  • Останній кліп на трек Pain Doesn't Scare Me співачка презентувала ще у 2016 році. Після цього вона не виходила на велику сцену.
  • Після початку широкомасштабного вторгнення Гайтана раптово зникла з різних соціальних мереж, знову з'явившись в інстаграмі лише в липні. Український ведучий Слава Дьомін підозрює, що артистка разом з чоловіком і дочкою проживає у Швейцарії.