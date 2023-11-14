Знаменитість наголосила, що тепер вона "капітан свого корабля" і потішила шанувальників заявою про музичні прем'єри.
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Гайтана розпочинає новий етап у кар'єрі
Артистка розірвала відносини з компанією Lavina Music, з якою співпрацювала ще з 2003 року, підкресливши відсутність будь-яких фінансових або творчих конфліктів. Відповідно до угоди, виконавиця успішно забезпечила права на всі пісні, альбоми та музичні кліпи, створені під час її співпраці з лейблом.
Відтепер — я капітан свого корабля. Тож чекайте на нову музику. Сподіваюсь, ви сумували. Бо я — дуже. Відчуваю, цей етап буде чудовим. До зустрічі на наступній сторінці моєї музичної історії,
– зазначила співачка.
Реакція мережі
Фани зраділи мирному розірванню угоди з музичним лейблом і чекають на нові пісні від виконавиці.
- "Чекаємо дуже і дуже нової музики";
- "Все найкраще попереду";
- "Так класно, що права на пісні лишили";
- "Чекаю на ваше повернення";
- "Гайтана, нехай новий етап буде неймовірною мандрівкою. Ви дуже талановита та добра людина, фантастична жінка";
- "Дуже чекаю нові пісні та мрію побувати на вашому концерті в Києві".
Творчість Гайтани: що відомо
- Виконавиця здобула величезну популярність на початку 2000-х. Серед найпопулярніших її пісень є треки "Два вікна", "Шаленій", "Танці" та багато інших.
- Крім того, артистка представляла Україну на Євробаченні 2012 у Баку, де захопила публіку піснею Be My Guest.
- Останній кліп на трек Pain Doesn't Scare Me співачка презентувала ще у 2016 році. Після цього вона не виходила на велику сцену.
- Після початку широкомасштабного вторгнення Гайтана раптово зникла з різних соціальних мереж, знову з'явившись в інстаграмі лише в липні. Український ведучий Слава Дьомін підозрює, що артистка разом з чоловіком і дочкою проживає у Швейцарії.