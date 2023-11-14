Знаменитость подчеркнула, что теперь она "капитан своего корабля" и порадовала поклонников заявлением о музыкальных премьерах.

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Гайтана начинает новый этап в карьере

Артистка разорвала отношения с компанией Lavina Music, с которой сотрудничала еще с 2003 года, подчеркнув отсутствие каких-либо финансовых или творческих конфликтов. В соответствии с соглашением исполнительница успешно обеспечила права на все песни, альбомы и музыкальные клипы, созданные при ее сотрудничестве с лейблом.

Теперь я капитан своего корабля. Так что ждите новую музыку. Надеюсь, вы скучали. Потому что я очень. Чувствую, этот этап будет отличным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории,

– отметила певица.

Реакция сети

Фаны обрадовались мирному расторжению соглашения с музыкальным лейблом и ждут новых песен от исполнительницы.

"Ждем очень и очень новую музыку";

"Все лучшее впереди";

"Так классно, что права на песни оставили";

"Жду вашего возвращения";

"Гайтана, пусть новый этап будет невероятным путешествием. Вы очень талантливый и добрый человек, фантастическая женщина";

"Очень жду новых песен и мечтаю побывать на вашем концерте в Киеве".

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