Знаменитость подчеркнула, что теперь она "капитан своего корабля" и порадовала поклонников заявлением о музыкальных премьерах.
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Гайтана начинает новый этап в карьере
Артистка разорвала отношения с компанией Lavina Music, с которой сотрудничала еще с 2003 года, подчеркнув отсутствие каких-либо финансовых или творческих конфликтов. В соответствии с соглашением исполнительница успешно обеспечила права на все песни, альбомы и музыкальные клипы, созданные при ее сотрудничестве с лейблом.
Теперь я капитан своего корабля. Так что ждите новую музыку. Надеюсь, вы скучали. Потому что я очень. Чувствую, этот этап будет отличным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории,
– отметила певица.
Реакция сети
Фаны обрадовались мирному расторжению соглашения с музыкальным лейблом и ждут новых песен от исполнительницы.
- "Ждем очень и очень новую музыку";
- "Все лучшее впереди";
- "Так классно, что права на песни оставили";
- "Жду вашего возвращения";
- "Гайтана, пусть новый этап будет невероятным путешествием. Вы очень талантливый и добрый человек, фантастическая женщина";
- "Очень жду новых песен и мечтаю побывать на вашем концерте в Киеве".
Творчество Гайтаны: что известно
- Исполнительница приобрела огромную популярность в начале 2000-х. Среди самых популярных ее песен есть треки "Два окна", "Шаленій", "Танцы" и многие другие.
- Кроме того, артистка представляла Украину на Евровидении 2012 в Баку, где увлекла публику песней Be My Guest.
- Последний клип на трек Pain Doesn't Scare Me певица представила еще в 2016 году. После этого она не выходила на большую сцену.
- После начала широкомасштабного вторжения Гайтана внезапно исчезла из разных социальных сетей, снова появившись в инстаграмме только в июле. Украинский ведущий Слава Демин подозревает, что артистка вместе с мужем и дочерью проживает в Швейцарии.