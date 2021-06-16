Адвокат Вайнштейна Норман Еффман на слуханні у вівторок заявив, що Вайнштейну потрібна медична допомога, тому його розмістили в медичній установі Вейде у Нью-Йорку. Він просив, аби чоловік там пробув хоча б 10 днів, оскільки в Лос-Анджелесі за ним не будуть так само наглядати, як на місці, але суддя прохання відсторонив.

Читайте також Гарві Вайнштен подав апеляцію на вирок, присуджений за секс-скандал

У своїй заяві офіційний представник Вайнштейна Джуда Енгельмайер заявила, що розчарована цим рішенням.

Сьогодні ми розчаровані цим рішенням. Тільки що адвокат пана Вайнштейна подав позов Habeas Corpus до Верховного суду округу Лос-Анджелес. Ми просимо суд відкласти екстрадицію пана Вайнштейна в Лос-Анджелес до тих пір, поки він не отримає необхідну йому медичну допомогу тут, у Нью-Йорку,

– заявила жінка.

Втім, Вайнштен вже з'явився на одному дистанційному слуханні через трансляцію Zoom. Він сидів перед столом у темно-бордовій тюремній сорочці і білій масці. Наприкінці слухання він поклав руки на обличчя, спираючись на стіл, перш ніж схопити свої ходунки, які стояли поруч з ним.



Гарві Вайнштейн на дистанційному слуханні в медзакладі / Фото AP, Page Six

У найближчі дні Вайнштейна екстрадують до Каліфорнії. Це буде його перший "переїзд" з моменту арешту у березні 2020 року. Його звинуватили по 11 пунктах у сексуальному насильстві та засудили до 23 років ув'язнення.

Що відомо про Гарві Вайнштейна