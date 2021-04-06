Американський продюсер Гарві Вайнштейн відбуває покарання за звинувачення у сексуальних злочинах. Він повинен провести за ґратами 23 роки. Але його адвокат подав апеляцію, аби вирок переглянули ще раз.

На 23 роки ув'язнення Гарві Вайнштейна засудили в лютому 2020 року. Вирок йому призначив Верховний суд Мангеттена. Але продюсер та його адвокат Артур Аідала вже подали апеляційну скаргу до суду і вимагають проведення нового суду.

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Вайнштейну, начебто, відмовили у презумпції невинуватості і саму справу нібито розглядали некваліфіковано.

Після того, як минув рік і емоції вляглися, стенограма справи підтверджує те, у що ми завжди вірили: що пан Вайнштейн не отримав справедливого судового розгляду,

– заявив адвокат і зазначив, що вважає вирок його клієнта надто суворим.

Чому адвокат оскаржує вирок

У заяві адвоката йдеться про 7 помилок судді, яких він припустився під час розгляду справи, що й повпливало на думку присяжних. Зокрема, голова суду відмовився відхилити кандидатуру присяжного, який написав автобіографічну книгу про "сексуальне хижацтво літніх чоловіків" і брехав про її зміст під час відбору журі.

Адвокат вже повідомив, що Апеляційна палата виправить ці помилки і направить матеріали справи до іншого судді. Сам Вайнштейн переконаний, що звинувачення у зґвалтуванні третього ступеня має бути відхилене через помилки судді, а новий судовий розгляд повинен стосуватися одного епізоду статевого акту першого ступеня.

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