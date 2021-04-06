Гарві Вайнштен подав апеляцію на вирок, присуджений за секс-скандал
Американський продюсер Гарві Вайнштейн відбуває покарання за звинувачення у сексуальних злочинах. Він повинен провести за ґратами 23 роки. Але його адвокат подав апеляцію, аби вирок переглянули ще раз.
Джерело:BBC
На 23 роки ув'язнення Гарві Вайнштейна засудили в лютому 2020 року. Вирок йому призначив Верховний суд Мангеттена. Але продюсер та його адвокат Артур Аідала вже подали апеляційну скаргу до суду і вимагають проведення нового суду.
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Вайнштейну, начебто, відмовили у презумпції невинуватості і саму справу нібито розглядали некваліфіковано.
Після того, як минув рік і емоції вляглися, стенограма справи підтверджує те, у що ми завжди вірили: що пан Вайнштейн не отримав справедливого судового розгляду,
– заявив адвокат і зазначив, що вважає вирок його клієнта надто суворим.
Чому адвокат оскаржує вирок
У заяві адвоката йдеться про 7 помилок судді, яких він припустився під час розгляду справи, що й повпливало на думку присяжних. Зокрема, голова суду відмовився відхилити кандидатуру присяжного, який написав автобіографічну книгу про "сексуальне хижацтво літніх чоловіків" і брехав про її зміст під час відбору журі.
Адвокат вже повідомив, що Апеляційна палата виправить ці помилки і направить матеріали справи до іншого судді. Сам Вайнштейн переконаний, що звинувачення у зґвалтуванні третього ступеня має бути відхилене через помилки судді, а новий судовий розгляд повинен стосуватися одного епізоду статевого акту першого ступеня.
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Що відомо про суд над Вайнштейном?
- З 2017 року Гарві Вайнштейна звинувачували десятки жінок у сексуальних домаганнях та зґвалтуваннях.
- Саме з цього у Голлівуді відбулась "чистка" кадрів, оскільки чимало чоловіків змушені були піти з кіно через заяви жертв домагань.
- Суд над Вайнштейном тривав кілька років, справи закривались і відкривались. Але на початку 2020 року чоловіка засудили до 23 років ув'язнення через заяви 6-х обвинувачувачів-жінок.
- Суд присяжних визнав його винними у двох з п'яти пунктів обвинувачення. Обговорення тривало 4 дні. Йому пред'явили обвинувачення у зґвалтуванні першого та третього ступенів.
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