Харви Вайнштейн подал апелляцию на приговор, присужденный из-за секс-скандала
Американский продюсер Харви Вайнштейн отбывает наказание за обвинения в сексуальных преступлениях. Он должен провести за решеткой 23 года. Но его адвокат подал апелляцию, чтобы приговор пересмотрели еще раз.
Источник:BBC
На 23 года заключения Харви Вайнштейна осудили в феврале 2020 года. Приговор ему назначил Верховный суд Манхеттена. Но продюсер и его адвокат Артур Аидала уже подали апелляционную жалобу в суд и требуют проведения нового суда.
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Вайнштейну, вроде бы, отказали в презумпции невиновности и само дело якобы рассматривали неквалифицированно.
После того как прошел год и эмоции улеглись, стенограмма дела подтверждает то, во что мы всегда верили: что господин Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства,
– заявил адвокат и отметил, что считает приговор его клиента слишком суровым.
Почему адвокат оспаривает приговор
В заявлении адвоката говорится о 7 ошибках судьи, которые он допустил во время разбирательства дела, что и повлияло на мнение присяжных. В частности, председатель суда отказался отклонить кандидатуру присяжного, который написал автобиографическую книгу о "Сексуальном хищничестве пожилых мужчин" и лгал о ее содержании во время отбора жюри.
Адвокат уже сообщил, что Апелляционная палата исправит эти ошибки и направит материалы дела к другому судье. Сам Вайнштейн убежден, что обвинение в изнасиловании третьей степени должно быть отклонено из-за ошибки судьи, а новое судебное рассмотрение должно касаться одного эпизода полового акта первой степени.
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Что известно о суде над Вайнштейном?
- С 2017 года Харви Вайнштейна обвиняли десятки женщин в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.
- Именно по этому в Голливуде состоялась "чистка" кадров, поскольку многие мужчины вынуждены были уйти из кино из-за заявлений жертв домогательств.
- Суд над Вайнштейном длился несколько лет, дела закрывались и открывались. Но в начале 2020 года мужчину приговорили к 23 годам заключения из-за заявлений 6-х обвинителей-женщин.
- Суд присяжных признал его виновными в двух из пяти пунктов обвинения. Обсуждение длилось 4 дня. Ему предъявили обвинение в изнасиловании первой и третьей степеней.
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