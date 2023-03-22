Шлють на Євробачення і згадують "Ваньку-встаньку": блогери регочуть з треку про "гарну українку"

Слідом за автентичною піснею "Парова машина" тікток розірвав трек "Гопак" Юлії Лущинської. У мережі він сплив після інтерв'ю Дмитра Гордона, коли дівчина перестріла його під час зйомки й заспівала просто посеред "мосту Кличка".

З моменту прем'єри не минуло й двох тижнів, а мережа вже вибухнула тисячами мемів і "рознесла" Юлію Лущинську за шароварщину. Як на "Гопак" реагують українці, блогери та коміки, дізнавайтеся в матеріалі 24 Каналу.

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Чому пісню про гопак і вишиванку критикують у мережі

Приспів "коси заплела, вишиванку одягла, гарна українка я, я танцюю гопака" назвали збіркою стереотипів про українців, тобто шароварщиною, яка заполонила музичний простір за останній рік. Саму ж дівчину розкритикували за вінок, який нагадує російський кокошник, і дивакуваті рухи, що скидається на танець під "калінку-малінку".

До речі, у своєму інстаграмі Юлія Лущинська пояснила, що випадково зустріла Дмитра Гордона, коли знімала тіктоки, і "без задньої думки захотіла заспівати для цієї чудової, дуже відомої людини й отримати відгук". Вона щиро здивувалася, що її виступ дали у випуск "найвідомішого інтерв'юєра країни".

Я від усієї душі хочу подякувати Дмитру Гордону за те, що підтримали українську пісню і молодого виконавця. За те, що не вирізали, за те, що маєте велике серце і вислухали мене і мою пісню,

– розпливлася в компліментах Юлія Лущинська.

Реакція блогерів і коміків на вірусний трек "Гопак"

Тіктокер та учасник "Ліги сміху" Влад Шевченко пожартував, що Юлія Лущинська повинна поїхати на Євробачення-2023 замість гурту TVORCHI, щоб співати там до тих пір, поки європейці не віддадуть нам прям усю зброю.

На цю дівчинку маленьку пів країни фукає? Їм що нема кого хейтити. Побачимо, що вони скажуть, як вона з ядеркою додому повернеться. Гоп-гоп, пока,

– сказав Шевченко від імені комітету Нацвідбору Євробачення-2023.

Виконавиця вірусного в тіктоці треку "Ванька-встанька" Маша Кондратенко взагалі станцювала "гопака" з Юлією Лущинською. Вони зустрілися за лаштунками благодійного фестивалю Brave UA Fest. Блогерка іронічно запитала: "Може все ж таки "Ваньку-встаньку" повернемо?", адже її жартівливу пісню теж нещадно критикували в мережі.

Тіктокер і блогер-мільйонник Олег Машуковський теж з'явився в кадрі з Юлією Лущинською, однак, судячи з виразу обличчя, не надто цьому зрадів. "Я його не заставляла, він сам хотів танцювати", – прокоментувала дівчина у своєму акаунті.

До речі, коміки з ютуб-проєкту "Леви на джипі" спародіювали появу дівчини в інтерв'ю Дмитра Гордона з тіктокером Некоглаєм. Роман Щербан у шароварах і "кокошнику" з надутих рукавиць заспівав: "Вуса закрутив, вишиванку я одів. Українець гарний я, я танцюю гопака", а Микола Зирянов з "лисиною" на голові подякував за хайп.

На пародію Юлії Лущинської в інтерв'ю Гордону замахнувся й відеоблогер Іван Гай, який після нападу Росі перейшов на українську та донатить на амуніцію військовим. Його тролінг інтерв'юер навіть опублікував у своєму тіктоці.