Гахнуло за два кілометри від нас, – Юрій Ткач розповів, як вивозив дружину з донькою за кордон

Цілих три тижні сім'я Юрія Ткача жила в Києві. Лише наприкінці березня його дружина наважилася виїхати за кордон з донькою. У Вінниці їх застав сильний вибух, після якого гуморист переконався, що з України треба їхати.

До кордону Юрій Ткач вивозив не лише свою сім'ю, а й близьких – маму, її подругу, дружину брата з дитиною. Усі вони зупинилися у Вінниці, де тієї ночі пролунав потужний вибух.

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Юрій Ткач про вибух у Вінниці

Зупинилися ми у Вінниці, і в першу ж ніч гахнуло так сильно, за два кілометри від нас. Там з вишкою якась історія була. Це була остання крапля для Лізи, коли я побачив, що очі не на місці, вона в шоковому стані,

– пригадав Юрій Ткач.

Він розповів, що з Чернівців його рідні дібралися в Болгарію, де живуть уже більше як місяць. Там вони ходять на мітинги й допомагають у волонтерському штабі. Однак, як зізнається комік, дуже хочуть додому.

"У Болгарії вони гуртуються, одне одному допомагають. Кожен ранок у них починається з пісні "Ой, у лузі червона калина". Зараз роблять якийсь благодійний концерт, на якому виступатимуть 3 травня", – розповів Юрій Ткач.

Донька Юрія Ткача в Болгарії: відео