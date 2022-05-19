Фронтмен гурту Kalush Orchestra та його дівчина привітали з Днем вишиванки: мальовничі фото
Джерело:інстаграм Kalush Orchestra
Соліст гурту Kalush Orchestra, який переміг на Євробаченні-2022, Олег Псюк разом з дівчиною Олександрою сфотографувався у вишиванках. До особливого вбрання закохані додали фірмову панамку колективу.
19 травня в Україні відзначають День вишиванки. Цього дня заведено одягати вишиванки, виходити на вулиці міст та показувати генетичний код, який зашифрований в кожному з нас. Українці засипають мережу мальовничими світлинами у вишиваних сорочках.
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Олег Псюк з дівчиною привітали з Днем вишиванки
У цей особливий весняний день без фото у вишиванці не залишився соліст гурту Kalush Orchestra – Олег Псюк. Він позував на камеру у неймовірно красивій, мальовничій локації. Також поруч з Олегом була його кохана Олександра. Дівчина одягнула національне вбрання й так само як її обранець, довершила патріотичний look фірмовою рожевою панамкою Kalush Orchestra.
Йо, сьогодні День вишиванки! Лише тепер помітив, наскільки вона пасує до панамки. Та як гарно в ній виглядає моя Олександра,
– написав Олег під фото.
Олег Псюк у вишиванці / Фото з інстаграму Kalush Orchestra
Олег Псюк з дівчиною Олександрою / Фото з інстаграму Kalush Orchestra
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У коментарях під фото шанувальники переможців Євробачення-2022 засипають зіркову пару компліментами.
- "Дуже гарні!"
- "Йо! Справжні українці!"
- "Які гарні! Панама, як завжди, супер! Гарна вишиванка!"
- "Дуже красиві!"
- "Зі святом вас!"
- "Дуже личить! Це наш патріотичний код!"