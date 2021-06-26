Знамените подружжя Джастіна та Гейлі Біберів нещодавно відвідало Францію. Там пара зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріджит. Багато хто засудив образ зірок у мережі, нібито він не був достатньо офіційним. Про це висловилась українська телеведуча Ольга Фреймут.

Важливо Гейлі та Джастін Бібер зустрілися з Бріджит та Еммануелем Макроном: фото стильних образів

Ольга Фреймут про образи Біберів

Телезірка стала на захист відомої пари. Вона зазначила, що на зустріч з президентським подружжям зазвичай слід одягатися так, як вказано у запрошенні. Та публіка не може знати, якого дрес-коду мала дотриматися пара.

Ольга Фреймут вважає, що дрес-код black tie (чорний смокінг, біла сорочка, метелик) неідеальне рішення, бо "Джастіна могли сплутати з офіціантом". Натомість white tie (біла сорочка та жилетка, штани й фрак), як зазначила ведуча, підійшов би для інавгурації. Джастін та Гейлі хотіли ж проявити себе та продемонструвати індивідуальність.

"При відвідинах президента іншої країни ввічливо одягнути щось з етнічними нотами. Але наряджатися з ніг до голови у народне ризиковано – можна мати вигляд моєї знайомої, яка працювала костюмером одного міського палацу культури. І час від часу вбиралася у ті костюми. Словом, вона, на жаль, зійшла з розуму", – додала Ольга Фреймут.

Все-таки українська знаменитість знайшла дві помилки у вбранні Джастіна та Гейлі.

Втім, дві помилки Біберів очевидні – голий животик у Гейлі та кросівки у Джастіна. Перше доречно хіба на пляжі, а спортивне взуття – для занять спортом та прогулянок,

– наголосила Фреймут.

Що одягнули Джастін і Гейлі на зустріч з Макроном