Знаменитые супруги Джастин и Хейли Бибер недавно посетили Францию. Там пара встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Бриджит. Многие осудили образ звезд в сети, якобы он не был достаточно официальным. Об этом высказалась украинская телеведущая Ольга Фреймут.
Важно Хейли и Джастин Бибер встретились с Бриджит и Эммануэлем Макроном: фото стильных образов
Ольга Фреймут об образах Биберов
Телезвезда встала на защиту известной пары. Она отметила, что на встречу с президентской четой обычно следует одеваться так, как указано в приглашении. Но публика не может знать, какой дресс-код должна была соблюсти пара.
Ольга Фреймут считает, что дресс-код black tie (черный смокинг, белая рубашка, бабочка) неидеальное решение, потому что "Джастина могли спутать с официантом". Но white tie (белая рубашка и жилетка, брюки и фрак), как отметила ведущая, подошел бы для инаугурации. Джастин и Хейли хотели проявить себя и продемонстрировать индивидуальность.
"При посещении президента другой страны вежливо надеть что-то с этническими нотами. Но наряжаться с ног до головы в народное рискованно – можно иметь вид моей знакомой, которая работала костюмером одного городского дворца культуры. И время от времени наряжалась в костюмы. Словом, она, к сожалению, сошла с ума", – добавила Ольга Фреймут.
Все-таки украинская знаменитость нашла две ошибки в наряде Джастина и Хейли.
Впрочем, две ошибки Биберов очевидны – голый животик у Хейли и кроссовки у Джастина. Первое уместно разве что на пляже, а спортивная обувь для занятий спортом и прогулок,
– отметила Фреймут.
Что надели Джастин и Хейли на встречу с Макроном
- Модель выбрала платье LaQuan Smith нежно-коричневого цвета. Юбка длины миди сочеталась с перекрестным бра, которое и обнажило животик Хейли. Звезда дополнила образ босоножками на высоком каблуке и золотистыми серьгами. Волосы она собрала в пучок.
- Музыкант Джастин Бибер надел синий костюм, состоявший из пиджака и брюк в серебристую полоску. Он дополнил аутфит белой рубашкой и соединил наряд с бело-голубой парой кроссовок Nike. Артист украсил шею несколькими чокерами.