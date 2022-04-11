У Франції шеф приготує борщ, – Клопотенко припустив, що чекає на українську кухню після перемоги

Амбітний шеф-кухар Євген Клопотенко ризикнув і в час війни відкрив у Львові бістро "Інші". Усе тому, що він вірить в українську кухню. Ба більше, він припускає, що після перемоги наш борщ їстимуть і у Франції, і в Мексиці.

У новому закладі в центрі Львова Євген Клопотенко експериментує зі звичними українськими продуктами – від галушок з вишнею і м'ясом до борщу з лавандою. Шеф-кухар переконаний – для того, щоб українську їжу їли, її треба вміти робити цікавою, "надавати круту форму".

Повне інтерв'ю читайте тут Якою має бути кухня після перемоги, бістро Інші та благодійність: інтерв'ю з Євгеном Клопотенком

Євген Клопотенко про українську кухню після перемоги

"Ну, в Україні все зрозуміло – після перемоги ми будемо їсти українське – на українське і так запит дуже великий", – переконаний Євген Клопотенко.

Однак він вважає, що після війни слід зосередитися не на внутрішньому, а на світовому ринку. Поки шеф-кухарю важко щось спрогнозувати, але він думає, що коли люди від Мексики до Франції їстимуть борщ – це буде абсолютна перемога української культури та їжі.

Якщо ми побачимо, що у Франції в ресторані відомий шеф приготував борщ, або в шкільних їдальнях в Мексиці його почнуть подавати, то це означає, що наша культура і їжа досягнули найвищого рівня,

– оптимістично заявив Клопотенко.

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