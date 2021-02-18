Український хіп-хоп виконавець Фоззі (Олександр Сидоренко) розповів про власний досвід пережитої хвороби COVID-19, а також що він думає про темпи впровадження вакцинації в Україні. За його словами, нічого кращого, ніж є зараз, він не очікував.

Як Фоззі переніс коронавірус

Артист з гурту "ТНМК" поділився, що він розумів, що не уникне хвороби в сучасних умовах. Втім, його захворювання мало легкий перебіг.

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"Було розуміння, що цього, напевно, не уникнути, враховуючи наш рід діяльності – ми ж все-таки не на Місяць літаємо і не сидимо потім на ній. Тому я підготувався, багато читав про це. Та й пощастило, напевно, що це був коронавірус першого типу. Було важко в цілому, тому що вся сім'я відразу захворіла, але могло бути і гірше. Знаємо людей, які перехворіли набагато важче, тому слідкував за лікувальним протоколом і сподівався на краще", – поділився Фоззі.

Що думає артист про вакцинацію в Україні

Щодо вакцинації в Україні, то він щиро поділився, що не очікував від держави "нічого особливо доброго". Зазначимо, що щеплення від коронавірусу розпочнуться в країні лише наприкінці місяця. Спочатку обіцяли розпочати вакцинацію 15 лютого, втім, відбулась затримка постачань ліків.

Ми живемо не в Північній Кореї, тому є, з чим порівнювати. Бачили, як реагують інші країни – хтось краще, хтось гірше. З огляду на ситуацію з медициною в Україні, складно уявити, щоб все було б по-іншому – щоб на цьому не намагалися заробити і не перевзувалися в повітрі. Житіє в Україні в даний історичний момент таке – ти не чекаєш від держави нічого особливо доброго. Якщо вона тобі не заважає – це вже добре. Якщо коротко, то "дива не сталося", – розповів Фоззі.

Фоззі про людей, які не вірять у хворобу

На запитання журналіста, як ставиться 45-річний виконавець до "ковід-дисидентів", тобто людей, які не вірять у коронавірус, Фоззі додав, що такі люди сприять ще більшому поширенню вірусу. Хоча кожен "коваль свого організму", але він переконаний, що боротись з ними немає сенсу, хіба що вони самі захворіють не на легку форму захворювання: "Вони однаково зможуть сказати: "Тю, всього-на-всього". Тому допоможе тільки природний відбір".