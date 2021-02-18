Украинский хип-хоп исполнитель Фоззи (Александр Сидоренко) рассказал о собственном опыте пережитой болезни COVID-19, а также что он думает о темпах внедрения вакцинации в Украине. По его словам, ничего лучше, чем сейчас, он не ожидал.

Как Фоззи перенес коронавирус

Артист из группы "ТНМК" поделился, что он понимал, что не избежит болезни в современных условиях. Впрочем, его заболевание имело легкий ход.

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"Было понимание, что этого, наверное, не избежать, учитывая наш род деятельности – мы же все-таки не на Луну летаем и не сидим потом на ней. Поэтому я подготовился, много читал об этом. Да и повезло, наверное, что это был коронавирус первого типа. Было трудно в целом, потому что вся семья сразу заболела, но могло быть и хуже. Знаем людей, которые переболели гораздо труднее, потому следил за лечебным протоколом и надеялся на лучшее", – поделился Фоззи.

Что думает артист о вакцинации в Украине

Касательно вакцинации в Украине, то он искренне поделился, что не ожидал от государства "ничего особенно хорошего". Отметим, что прививки от коронавируса начнутся в стране лишь в конце месяца. Сначала обещали начать вакцинацию 15 февраля, впрочем, состоялась задержка поставок лекарств.

Мы живем не в Северной Корее, поэтому есть, с чем сравнивать. Видели, как реагируют другие страны – кто-то лучше, кто-то хуже. Учитывая ситуацию с медициной в Украине, сложно представить, чтобы все было бы по-другому – чтобы на этом не пытались заработать и не переобувались в воздухе. Жизнь в Украине в данный исторический момент такая – ты не ждешь от государства ничего особенно хорошего. Если оно тебе не мешает – это уже хорошо. Если коротко, то "чуда не произошло", – рассказал Фоззи.

Фоззи о людях, которые не верят в болезнь

На вопрос журналиста, как относится 45-летний исполнитель к "ковид-диссидентам", то есть людям, которые не верят в коронавирус, Фоззи добавил, что такие люди способствуют еще большему распространению вируса. Хотя каждый "кузнец своего организма", но он убежден, что бороться с ними нет смысла, разве что они сами заболеют не в легкой форме заболевания: "Они все равно смогут сказать: "Тю, всего-навсего". Поэтому поможет только природный отбор".