"Наче проглянуло сонце": Фоззі зворушив повідомленням, яке отримав від захисника "Азовсталі"

4 жовтня 2022 , 13:37
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Джерело:

Фоззі з ТНМК

Учасник гурту ТНМК Фоззі показав повідомлення від звільненого захисника "Азовсталі". Напередодні музикант записував йому відео з підтримкою.

Близько тижня тому Україні вдалося повернути частину захисників "Азовсталі". Фоззі з реп-гурту ТНМК показав повідомлення від одного з військових.

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Фоззі показав листування із захисником "Азовсталі"

Музикант розповів, що одного разу після концерту в Берліні до нього підійшов хлопець. Він попросив записати відеопривітання його брату, який на той час був у полоні.

Я сказав, що сподіваюся на зустріч. І ще щось. І тепер от отримав відповідь. Не можу її втримати в собі. Наче сонце проглянуло з-за хмар. Хтось там, нагорі, добре до нас ставиться,
– поділився Фоззі.

Захисник "Азовсталі" написав артисту після звільнення, що поки йому доводилося слухати гімн Росії, він подумки читав пісню ТНМК.

"Кожного ранку о шостій мені доводилося слухати гімн кацапів, а щоб це не тисло на голову, я про себе кожного разу читав пісню "Та ти шо". І вже по поверненні брат прислав мені ваше відеопривітання. Це було дуже круте співпадіння. Щиро вам дякую!" – написав захисник.

Повідомлення від захисника Маріуполя / Фото з інстаграму Фоззі

Нагадаємо, 21 вересня Україна повернула з полону 215 захисників і захисниць. З них – 108 бійців, що тримали "Азовсталь". Звільнили п'ятьох командирів – захисників "Азовсталі", серед яких Денис Прокопенко, Сергій Волинський та Святослав Паламар, які залишатимуться в Туреччині до закінчення війни. Втім, вони вже мали можливість зустрітися з рідними.

Повідомлення від звільненого військового зворушило мережу. Шанувальники в коментарях поділилися враженнями:

  • "Що ще раз підтверджує яка ми сила разом. Мусимо триматися купочки й кожен на своєму місці робити все для перемоги!";
  • "Зворушливо";
  • "Сашко, ну я уявляю, як хлопець радів! Це щось";
  • "Аж мурашки";
  • "Це так круто та зворушливо! Неймовірний фідбек. Навіть не фідбек, а метеорит енергії";
  • "Яка крута історія. Людяність і підтримка зараз найважливіше";
  • "Теж наспівую цю пісню часто. Культурний код";
  • "Як зворушливо".

Автор: Марія Касій