Фоззі із"ТНМК" зізнався, чи планує йти в політику і що думає про Зеленського як президента

Зірка українського хіп-хопу гурту "ТНМК" Фоззі (Олександр Сидоренко) поділився думками про колег, які пішли в політику, а також про те, що сам не планує змінювати професію. Щодо Зеленського, то він щиро сподівається, що його каденція завершиться без проблем.

Про політичні амбіції Фоззі

На запитання журналіста про те, як Фоззі ставиться до тренду "артисти в політиці", співак відповів, що це, скоріше, хвиля популізму, аніж тренд.

З того ж інтерв'ю Складно уявити, що все було б по-іншому, – Фоззі з "ТНМК" про вакцинацію в Україні

"Ми про це зараз пісню, до речі, готуємо: "Повстання планети Кардашян". Коли з'явився інтернет, були великі надії на те, що людство різко порозумнішає, адже ти можеш за кілька секунд дізнатися відповідь практично на будь-яке питання! Але виявилося, що це довго і некайфово, людство вважало за краще шукати прості і доступні відповіді, теж трисекундній. У стилі: "взяти і поділити". А раз є попит, то надійшло і пропозиція. Взагалі дуже б хотілося прожити ще сотню років і прочитати потім який-небудь авторитетний лонгрід про епоху популізму на початку 21 століття", – зазначив Фоззі.

Якої думки Фоззі про Зеленського

Зокрема він прокоментував діяльність свого ексколеги Володимира Зеленського на посту президента України. Виконавець переконаний, що колишній гуморист шкодує про свій вибір щодо політичних амбіцій.

Мені здається, що в глибині душі Володимир Олександрович зараз дуже шкодує про свій вибір… Тепер він знає, що у складних проблем немає ні хороших, ні простих рішень. Він би життя своє, як кіноплівку, прокрутив би років на 5 назад. Тому що нам дуже пощастить, якщо все це закінчиться просто закінченням терміну каденції,

– відреагував на запитання Фоззі.

Нагадаємо, що у 2019 році Фоззі в ефірі "Радіо Свободи" висловлювався про Зеленського також у ключі "глобального популізму", а тішитись чи одобрювати його дії він зможе лише з роками.