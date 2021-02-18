Звезда украинской хип-хоп группы "ТНМК" Фоззи (Александр Сидоренко) поделился мыслями о коллегах, которые пошли в политику, а также о том, что сам не планирует менять профессию. Касательно Зеленского, то он искренне надеется, что его каденция завершится без проблем.

О политических амбициях Фоззи

На вопрос журналиста о том, как Фоззи относится к тренду "артистов в политике", певец ответил, что это, скорее, волна популизма, чем тренд.

С того же интервью Сложно представить, что все было бы по-другому, – Фоззи из "ТНМК" о вакцинации в Украине

"Мы об этом сейчас песню, кстати, готовим: "Восстание планеты Кардашян". Когда появился интернет, были большие надежды на то, что человечество резко поумнеет, ведь ты можешь за несколько секунд узнать ответ практически на любой вопрос! Но оказалось, что это долго и некайфово, человечество предпочло искать простые и доступные ответы, тоже трехсекундные. В стиле: "взять и поделить". А раз есть спрос, то поступило и предложение. Вообще очень бы хотелось прожить еще сотню лет и прочитать потом какой-нибудь авторитетный лонгрид об эпохе популизма в начале 21 века", – отметил Фоззи.

Мнение Фоззи о Зеленском

В частности он прокомментировал деятельность своего экс-коллеги Владимира Зеленского на посту президента Украины. Исполнитель убежден, что бывший юморист жалеет о своем выборе относительно политических амбиций.

Мне кажется, что в глубине души Владимир Александрович сейчас очень жалеет о своем выборе... Теперь он знает, что в сложных проблем нет ни хороших, ни простых решений. Он бы жизнь свою, как кинопленку, прокрутил бы лет на 5 назад. Потому что нам очень повезет, если все это закончится просто окончанием срока каденции,

– отреагировал на вопрос Фоззи.

Напомним, что в 2019 году Фоззи в эфире "Радио Свободы" высказывался о Зеленском также в ключе "глобального популизма", а радоваться или одобрять его действия он сможет только с годами.